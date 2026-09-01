Trung Quốc: Lần đầu công suất điện Mặt Trời vượt điện than

Ngày 1/9, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) thông báo tổng công suất điện Mặt Trời lắp đặt của nước này đã lần đầu tiên vượt công suất điện than, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất điện Mặt Trời lắp đặt của Trung Quốc đạt 1,286 tỷ kW. Với kết quả này, điện Mặt Trời lần đầu vượt điện than để trở thành loại hình nguồn điện có công suất lắp đặt lớn nhất nước. Công suất điện than hiện đạt 1,285 tỷ kW.

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết công suất lắp đặt và sản lượng điện Mặt Trời của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh và ổn định, đồng thời ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Trong nhiều thập niên, than đá là nguồn nhiên liệu chủ chốt để sản xuất điện tại Trung Quốc, đồng thời là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng lượng khí thải gây ấm lên toàn cầu của nước này.

Tuy nhiên, các số liệu do truyền thông quốc tế xem xét hồi tháng 2 cho thấy sản lượng điện than của Trung Quốc giảm gần 2% trong năm 2025, bất chấp nhu cầu năng lượng gia tăng - cũng là lần đầu tiên sản lượng điện than giảm trong 6 năm. Một số chuyên gia nhận định đây cũng là lần đầu tiên được ghi nhận sản lượng điện than đi xuống trong khi nhu cầu điện vẫn tăng.

Trung Quốc đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo trong những năm gần đây, trong khi tỷ trọng của than đá trong cơ cấu năng lượng dần thu hẹp. Quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới đã cam kết đưa lượng khí thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, trong năm 2025, nước này lắp đặt mới mức kỷ lục 315 GW công suất điện mặt trời và 119 GW công suất điện gió. Hai nguồn năng lượng này chiếm hơn 80% tổng công suất phát điện lắp đặt mới trong năm./.

Công suất điện mặt trời của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt điện than trong quý 3 Công suất điện mặt trời của Trung Quốc được dự báo vượt điện than trong quý 3, trong bối cảnh các nguồn năng lượng phi hóa thạch tiếp tục mở rộng và điện than lần đầu giảm dưới 50% sản lượng điện.

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