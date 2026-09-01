Nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa tại Ấn Độ khiến 11 người thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ngày 31/8 đã xảy ra nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Kaushambi thuộc bang Uttar Pradesh (miền Bắc nước này), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.



Vụ nổ mạnh khiến nhiều ngôi nhà gần đó bị sập. Các em nhỏ thiệt mạng từ 4-13 tuổi. Cảnh sát cho biết thêm có một số người bị thương trong vụ nổ song chưa rõ con số cụ thể. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được làm rõ.



Tai nạn công nghiệp thường xảy ra ở Ấn Độ. Tháng 3 vừa qua, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Tây đã khiến 17 người thiệt mạng. Tháng 4, hỏa hoạn một kho chứa pháo hoa ở miền Nam nước này khiến 8 người thiệt mạng./.



27 người thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ Con số thương vong trong vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở bang Tamil Nadu ngày 19/4 tiếp tục tăng với ít nhất 21 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Phần lớn cơ sở sản xuất đã bị phá hủy trong vụ nổ.

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