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Nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa tại Ấn Độ khiến 11 người thiệt mạng

Ngày 31/8, tại Ấn Độ, đã xảy ra nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và nhiều ngôi nhà bị hư hại, đổ sập.

Bích Liên
Hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Kaushambi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 31/8/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Kaushambi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 31/8/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ngày 31/8 đã xảy ra nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Kaushambi thuộc bang Uttar Pradesh (miền Bắc nước này), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Vụ nổ mạnh khiến nhiều ngôi nhà gần đó bị sập. Các em nhỏ thiệt mạng từ 4-13 tuổi. Cảnh sát cho biết thêm có một số người bị thương trong vụ nổ song chưa rõ con số cụ thể. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được làm rõ.

Tai nạn công nghiệp thường xảy ra ở Ấn Độ. Tháng 3 vừa qua, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Tây đã khiến 17 người thiệt mạng. Tháng 4, hỏa hoạn một kho chứa pháo hoa ở miền Nam nước này khiến 8 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ nhà máy #Ấn Độ #nhà máy pháo hoa Ấn Độ
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