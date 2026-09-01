Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu

Ngày 31/8, Thủ tướng Nepal Balendra Shah tuyên bố thảm họa lũ quét tại dãy Himalaya hồi tuần trước không phải là một sự kiện thời tiết “thông thường” mà là hệ quả của biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Shah khẳng định trận lũ trên sông Bhote Koshi ở Rasuwa không phải là một “trận lũ thông thường.” Theo ông, đây là một trong những thảm họa lớn của khu vực, “khởi nguồn từ một vụ sạt lở tuyết và băng tại vùng Himalaya.”

Nhấn mạnh sự kiện cho thấy những rủi ro ở khu vực Himalaya đang ngày càng lớn hơn, ông cho rằng Nepal cần mạnh mẽ cảnh báo thế giới về những thảm họa mà nước này phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.



Hôm 26/8, một dòng nước lạnh giá cuồn cuộn cuốn theo đất đá và mảnh vụn, bắt nguồn từ vụ sập sông băng tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, đã biến thành dòng lũ quét cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người và khiến gần 4.500 người mất tích.



Mặc dù nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập sông băng chưa được xác định rõ, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa như vậy.

Các nhà khoa học cho biết băng tuyết trên dãy Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới, đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng. Sau thảm họa, ông Simon Stiell, quan chức phụ trách vấn đề khí hậu của Liên hợp quốc, nhận định đây là "lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của các hệ sinh thái miền núi."



Đáng chú ý, như nhiều quốc gia nhỏ khác, Nepal, một quốc gia với 30 triệu dân và phần lớn là vùng nông thôn, không phải là quốc gia xả thải chính dẫn đến tình trạng nóng lên toàn cầu, song lại đang phải gánh chịu những hậu quả của nó.



Ngoài thiên tai, các sông băng tại khu vực rộng lớn bao gồm dãy Himalaya và Hindu Kush là nguồn nước thiết yếu cho khoảng 240 triệu người sinh sống tại các vùng núi, cũng như cho 1,65 tỷ người khác tại các thung lũng sông ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Sau những đợt lũ khủng khiếp do sông băng tan chảy, khu vực hàng tỷ người này đang đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng lượng nước sinh hoạt thiết yếu./.



Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Triển khai chôn cất nạn nhân thiệt mạng Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng.

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