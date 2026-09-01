Hàn Quốc: Cháy kho pin lithium làm khoảng 15 tấn pin bị thiêu rụi

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện chuyên dụng và thiết bị công nghệ cao để khống chế vụ cháy tại kho chứa pin lithium của một nhà máy sản xuất pin ở thành phố Dangjin, tỉnh Chungcheong Nam, trong bối cảnh đám cháy có nguy cơ kéo dài do đặc tính dễ tái cháy và hiện tượng “chạy nhiệt” của pin lithium.



Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Dangjin ngày 1/9, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7h24 ngày 31/8, giờ địa phương, tại kho chứa pin của một nhà máy ở phường Hapdeok, thành phố Dangjin. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động khoảng 165 người và 60 phương tiện, thiết bị tới hiện trường.



Đến khoảng 15h22 cùng ngày, tức gần 8 giờ sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa lớn, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực khác của nhà máy. Tuy nhiên, do bên trong kho chứa một lượng lớn pin lithium, công tác dập tắt hoàn toàn gặp nhiều khó khăn.



Theo cơ quan cứu hỏa tỉnh Chungcheong Nam, cháy pin lithium có đặc điểm dễ xảy ra hiện tượng chạy nhiệt, khiến quá trình cháy lan nhanh và khó dập tắt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tái cháy ngay cả sau khi ngọn lửa chính đã được khống chế. Vì vậy, lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục phun nước, theo dõi các điểm nóng và xử lý nguy cơ phát sinh cháy trở lại.



Để hạn chế nguy cơ đối với lực lượng chữa cháy, cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai robot chữa cháy không người lái và xe phun nước phá tường không người lái.

Các thiết bị này được sử dụng để tiếp cận khu vực bên trong thông qua việc phá một phần tường bên ngoài và phun nước trực tiếp, qua đó hạn chế việc nhân viên cứu hỏa phải tiến sâu vào khu vực nguy hiểm.

Cơ quan cứu hỏa đánh giá việc triển khai sớm các thiết bị chuyên dụng đã góp phần ngăn đám cháy lan rộng ra toàn bộ nhà máy.



Theo thông tin ban đầu, kho chứa có diện tích khoảng 703 m2, trong đó khoảng 234 m2 bị cháy. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ tại đây bị thiêu rụi. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Do vụ cháy xảy ra trước thời điểm công nhân bắt đầu làm việc, nguy cơ thiệt hại về người được hạn chế đáng kể.



Ngay trong quá trình chữa cháy, chính quyền thành phố Dangjin đã phát cảnh báo khẩn cấp tới người dân khu vực lân cận, yêu cầu hạn chế ra ngoài và chú ý đến khói từ hiện trường. Việc này nhằm phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do khói và các chất phát sinh trong quá trình cháy pin lithium.



Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác của vụ việc. Lực lượng chức năng dự kiến tiến hành điều tra hiện trường sau khi hoàn tất công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, tập trung xác định nguồn phát lửa ban đầu, tình trạng của các pin được lưu trữ và khả năng liên quan tới hiện tượng chạy nhiệt.



Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất và lưu trữ pin lithium tại Hàn Quốc. Pin lithium có nguy cơ xảy ra phản ứng nhiệt mất kiểm soát, khiến đám cháy có thể lan nhanh và khó dập tắt.

Đây cũng là một trong những rủi ro mà giới chức Hàn Quốc đặc biệt quan tâm sau một số vụ cháy nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất pin trong những năm gần đây.



Trong vụ cháy tại thành phố Dangjin lần này, việc triển khai sớm các thiết bị chữa cháy không người lái, kết hợp với chiến thuật kiểm soát và làm mát khu vực chứa pin, được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp lực lượng chức năng hạn chế đám cháy lan rộng.

Cơ quan cứu hỏa cho biết nguy cơ tái cháy và cháy lan đã được kiểm soát, song vẫn tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và xử lý các điểm cháy âm ỉ trước khi hoàn tất công tác chữa cháy./.



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