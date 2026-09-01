Tình báo Hàn Quốc dự báo khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên dường như "có thể diễn ra bất cứ lúc nào" khi xuất hiện những dấu hiệu đối thoại giữa hai bên.

Đây là dự báo của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) đưa ra trong một cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo của Quốc hội và được nghị sỹ Youn Kun Young, của đảng Quyền lực Nhân dân (đảng đối lập chính), công bố với báo giới ngày 1/9.

Dẫn báo cáo của NIS, ông Youn cho biết: "Về cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ, đã có một phân tích cho rằng có thể diễn ra bất cứ lúc nào."

Nghị sỹ này nhấn mạnh dù chưa có thông tin cụ thể nào về liên lạc giữa hai bên được đưa ra, “nhưng đã có những dấu hiệu của đối thoại."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng về một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Triều Tiên với ý tưởng này.

Tuy nhiên, cuộc tập trận trên biển giữa Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến bắt đầu vào ngày 7/9 tới đã vấp phải phản ứng từ Bình Nhưỡng. Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận "gây ra mối đe dọa" đối với quốc gia này và các nước khác trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị tăng ngân sách 8,2% cho tài khóa 2027, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến (OPCON) từ Mỹ và hiện đại hóa lực lượng cũng như năng lực trong bối cảnh dân số trẻ đang đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học.

Theo hãng tin Yonhap, đề xuất này kêu gọi tăng ngân sách lên mức 73.270 tỷ won (53,5 tỷ USD), tức là tăng 5.570 tỷ won so với năm 2026.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ ngân sách đề xuất nhằm đảm bảo các năng lực quân sự chủ chốt cần thiết cho quá trình chuyển giao OPCON từ Washington, một sáng kiến mà chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung muốn đạt được trước khi nhiệm kỳ 5 năm kết thúc vào năm 2030, hoặc sớm hơn.

Ngân sách đề xuất cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực mua sắm tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được gọi là dự án Jang Bogo N, khi Seoul đã bắt đầu đàm phán với Washington để chế tạo các tàu chiến chủ chốt theo một thỏa thuận thương mại và an ninh song phương.

Dự thảo ngân sách sẽ được chi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc tự sản xuất, một phần trọng yếu trong hệ thống phòng không của Hàn Quốc, trong bối cảnh nhu cầu nước ngoài đối với các sản phẩm quốc phòng của Hàn Quốc ngày càng tăng.

Là một phần trong nỗ lực ứng phó với sự sụt giảm số lượng người nhập ngũ, Bộ Quốc phòng cũng dự định sử dụng ngân sách đề xuất để chuyển đổi lực lượng vũ trang sang cấu trúc dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI) và hệ thống không người lái, tập trung vào việc nâng cấp khả năng máy bay không người lái và chống máy bay không người lái.

Ngân sách ngành cho hoạt động của lực lượng vũ trang được ấn định ở mức 50.000 tỷ won, tăng 5,9% so với năm nay, trong đó 22.700 tỷ won được phân bổ cho việc tăng cường năng lực quốc phòng, đánh dấu mức tăng 13,8% so với năm trước./.

Hàn Quốc phối hợp với Mỹ thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều, hướng tới tiến triển thực chất trong vấn đề hạt nhân và hòa bình trên bán đảo.