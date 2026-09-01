Nga đề xuất chính sách miễn thị thực vĩnh viễn với Trung Quốc

Ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa hai nước.



Theo hãng tin TASS, phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để gia hạn chế độ miễn thị thực vô thời hạn nếu phía Trung Quốc cho rằng điều này khả thi và có lợi."



Hiện Nga và Trung Quốc đã thiết lập thỏa thuận cho phép công dân của nhau lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, có hiệu lực đến cuối năm 2027, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hai chiều. Tổng thống Nga cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng 43% trong nửa đầu năm 2026 nhờ chế độ miễn thị thực này.



Theo số liệu từ Trung Quốc, chính sách trên đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch và giao lưu xuyên biên giới, đặc biệt tại tỉnh Hắc Long Giang, khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Các thành phố biên giới của Trung Quốc trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách Nga.

Nhiều gia đình lựa chọn hình thức du lịch ngắn ngày vào cuối tuần, nhập cảnh vào Trung Quốc vào thứ Sáu và trở về vào Chủ Nhật, trải nghiệm văn hóa dân gian và ẩm thực đặc trưng của khu vực Đông Bắc.

Không chỉ dừng lại ở các điểm đến biên giới, nhiều du khách Nga tiếp tục hành trình tới các thành phố lớn như Cáp Nhĩ Tân, hoặc các điểm du lịch ven biển như Đại Liên và Thanh Đảo.

Các tuyến hàng không vẫn đóng vai trò quan trọng, với các điểm đến phổ biến như Bắc Kinh, Thượng Hải và Tam Á ghi nhận lượng khách Nga ổn định.



Cũng nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp thảo luận một loạt vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.



Theo phóng viên TTXVN tại Nga, về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng khi quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt đặc quyền Nga - Ấn không ngừng đạt đến các tầm cao mới. Kim ngạch thương mại - kinh tế trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với mức tăng trưởng 2,6%.

Hợp tác giao lưu nhân dân cũng ghi nhận những con số ấn tượng khi trao đổi du lịch năm 2025 tăng 16% và số lượng sinh viên Ấn Độ học tập tại Nga đã tăng gấp 7 lần trong 10 năm qua, đạt gần 40.000 người



Thủ tướng Modi bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin tới New Delhi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 9 sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia



Đề cập đến chủ đề Ukraine, Thủ tướng Modi khẳng định lập trường của Ấn Độ là ủng hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi nỗ lực hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành động quân sự bằng con đường đối thoại. Phản hồi về tuyên bố này, Tổng thống Nga Putin khẳng định “Nga đang tiến bước theo con đường này”./.



Lãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế Tổng thống Nga hoan nghênh mối quan hệ song phương giữa hai nước, khẳng định quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.