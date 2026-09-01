Hàn Quốc kiểm tra bắp cải, kim chi Trung Quốc sau vụ sử dụng formaldehyde

Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra an toàn đối với bắp cải và kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi giới chức Trung Quốc phát hiện một nhà cung cấp sử dụng formaldehyde để xử lý bắp cải sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về an toàn thực phẩm tại Hàn Quốc, nơi kim chi Trung Quốc chiếm phần lớn lượng kim chi nhập khẩu.

Chính quyền trung ương và địa phương Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra tại các cảng nhập khẩu, đồng thời mở rộng xét nghiệm formaldehyde và các hóa chất, chất có khả năng gây hại khác trong thực phẩm và nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngày 31/8, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon đã đến Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng và Môi trường Seoul để kiểm tra quy trình xét nghiệm bắp cải Trung Quốc và kim chi, từ khâu lấy mẫu, xử lý mẫu đến phân tích trong phòng thí nghiệm.

Ông Oh cho biết Seoul sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên, không chỉ đối với formaldehyde mà cả kim loại nặng, chất tạo màu nhân tạo và các chất độc hại khác, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

Lo ngại tại Hàn Quốc bắt nguồn từ vụ việc xảy ra tại huyện Kangbao, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Chính quyền Trung Quốc xác nhận một nhà cung cấp đã sử dụng dung dịch chứa formaldehyde để xử lý bắp cải sau thu hoạch nhằm giữ sản phẩm tươi lâu hơn.

Vụ việc được phát hiện sau khi một video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 22/8 cho thấy công nhân ngâm bắp cải trong chất lỏng trước khi vận chuyển. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan.

Formaldehyde được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư đối với con người và bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Hóa chất này chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp, khử trùng và bảo quản mẫu sinh học.

Trước những lo ngại trên, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã kiểm tra 82 mẫu gồm kim chi cải thảo, bắp cải tươi và bắp cải muối đang lưu hành trên thị trường. Kết quả công bố ngày 27/8 cho thấy không phát hiện formaldehyde trong các mẫu được kiểm tra.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cũng rà soát nguồn gốc bắp cải được sử dụng bởi 55 cơ sở sản xuất kim chi Trung Quốc được chứng nhận hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Theo kết quả kiểm tra, không cơ sở nào trong số này sử dụng bắp cải được trồng tại huyện Kangbao, địa phương xảy ra vụ việc.

Theo số liệu của Cục Hải quan Hàn Quốc, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 99% lượng kim chi nhập khẩu của Hàn Quốc. Năm 2025, nhập khẩu kim chi của Hàn Quốc từ Trung Quốc đạt kỷ lục khoảng 336.221 tấn, tăng mạnh so với 253.432 tấn năm 2016. Hàn Quốc cũng nhập khẩu khoảng 20.000 tấn bắp cải tươi và bắp cải ướp lạnh trong năm 2025.

Để tăng cường kiểm soát, từ tháng 10/2024, kim chi cải thảo Trung Quốc chỉ được phép nhập vào Hàn Quốc nếu được sản xuất tại các cơ sở ở nước ngoài đạt chứng nhận HACCP.

Chính quyền Hàn Quốc hiện tiếp tục theo dõi sát nguồn nguyên liệu và các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, trong bối cảnh an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm./.



Nghịch lý người Hàn Quốc chuộng kim chi nhập khẩu Dù kim chi Hàn Quốc ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu, thị trường nội địa lại ghi nhận nghịch lý khó tin: Người dân tiêu thụ kim chi Trung Quốc nhiều hơn hàng nội.

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