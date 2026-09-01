Nhật Bản đối mặt làn sóng tăng giá thực phẩm lớn nhất trong hơn 3 năm

Tại Nhật Bản, giá của 4.923 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng trong tháng 9, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là số lượng tăng giá theo tháng lớn nhất trong hơn 3 năm qua.

Kết quả khảo sát do Công ty nghiên cứu Teikoku Databank công bố ngày 31/8 cho thấy đợt tăng giá lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có giá nguyên liệu, chi phí nhân công, logistics và đồng yen yếu.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Teikoku Databank cho biết cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và naphtha tăng mạnh, qua đó làm tăng chi phí vật liệu đóng gói. Naphtha là nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu thô và được sử dụng trong sản xuất nhựa.



Khảo sát của Teikoku Databank, thực hiện đối với 195 nhà sản xuất thực phẩm lớn tại Nhật Bản, cho thấy chi phí nhân công và logistics tăng, cùng với giá hàng nhập khẩu cao hơn do đồng yen yếu, cũng là những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp phải tăng giá bán.



Số mặt hàng tăng giá trong tháng 9 năm nay cao hơn nhiều so với 1.467 mặt hàng của cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 4/2023, thời điểm Nhật Bản bắt đầu chứng kiến giá thực phẩm tăng nhanh hơn trong bối cảnh lạm phát gia tăng.



Trong khi một số chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn gần đây thông báo giảm giá một số sản phẩm cơm nắm, chi phí nhân công và logistics được dự báo vẫn tiếp tục tăng. Đại diện Teikoku Databank nhận định việc giảm giá khó có khả năng lan rộng trong toàn ngành sản xuất thực phẩm.



Tính chung cả năm 2026, số mặt hàng thực phẩm và đồ uống tăng giá được dự báo sẽ vượt mức 20.609 mặt hàng của năm ngoái. Teikoku Databank cho biết riêng trong tháng 10, giá của hơn 3.000 mặt hàng khác cũng dự kiến tăng.



Trong số các mặt hàng tăng giá trong tháng 9, nhóm gia vị đứng đầu với 1.959 sản phẩm, trong đó có nước tương của Kikkoman và giấm của Mizkan Holdings.

Nhóm thực phẩm chế biến đứng thứ hai với 1.848 mặt hàng, khi các doanh nghiệp như Nissui và TableMark chuẩn bị tăng giá các sản phẩm thực phẩm đông lạnh./.

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