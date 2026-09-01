Thái Lan hợp tác với các thương hiệu ôtô thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học

Ngày 31/8, Cục Kinh doanh năng lượng (DEB), thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan, cho biết đã hợp tác với 13 thương hiệu ôtô, 5 nhà sản xuất xe máy và 7 nhà bán lẻ nhiên liệu để thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi xăng E20, trong bối cảnh chính phủ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông.

Theo thông báo của Cục Kinh doanh năng lượng, hiện Thái Lan có đủ năng lực sản xuất ethanol để hỗ trợ việc sử dụng rộng rãi E20, với hơn 4 triệu ôtô và khoảng 80% xe máy đã có thể chạy bằng loại nhiên liệu pha trộn này, có giá thấp hơn xăng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, doanh số bán E20 trung bình chỉ đạt 5,88 triệu lít/ngày, chiếm 18% nhu cầu xăng. Cục Trưởng DEB, ông Sarawut Kaewtathip cho biết lý do là người tiêu dùng không chắc chắn về khả năng tương thích của xe và những hiểu lầm về hiệu suất động cơ.

Phát biểu tại họp báo, ông Sarawut cho biết các nhà sản xuất ôtô sẽ công bố danh sách các mẫu xe tương thích và xác nhận E20 không gây hư hại cho động cơ. Ông Sarawut khẳng định Cục Kinh doanh năng lượng sẽ duy trì sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt từ các nhà máy lọc dầu đến các trạm bán lẻ, mang lại sự đảm bảo về chất lượng nhiên liệu cho người tiêu dùng.

Việc hỗ trợ nhiên liệu sinh học sản xuất trong nước mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc tiết kiệm chi phí và thúc đẩy ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Nam Á này bằng cách tăng giá trị cho nông sản và ổn định giá cả cây trồng.

Nhà chức trách Thái Lan cũng kêu gọi người lái xe chuyển sang sử dụng E20 để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu một cách ổn định và bền vững, đồng thời kêu gọi công chúng giúp lan truyền thông tin chính xác về những lợi ích của loại nhiên liệu này./.

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