UNDP cam kết hỗ trợ Campuchia thực hiện các ưu tiên về phát triển bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Môi trường Campuchia và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại nước này đã khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác dài hạn trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy phát triển bền vững tại Campuchia.

Cam kết được đưa ra trong cuộc đối thoại đối tác giữa Bộ Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Campuchia ngày 31/8, thể hiện cam kết của Campuchia trong việc thúc đẩy các ưu tiên về ngoại giao môi trường, phù hợp với Chiến lược Ngũ giác (chương trình phát triển kinh tế và xã hội của Chính phủ Campuchia)-Giai đoạn 1 và Chiến lược tuần hoàn về môi trường.

Tại cuộc đối thoại, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Campuchia Enrico Gaveglia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ các chương trình và hoạt động đầu tư của Campuchia nhằm thúc đẩy phát triển bền vững về mặt môi trường.

Về phần mình, Bộ trưởng Môi trường Eang Sophalleth đánh giá cuộc đối thoại này là sáng kiến quan trọng nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện, bền vững và mạnh mẽ hơn giữa bộ này và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ chính sách sang hành động cụ thể trong các lĩnh vực như bền vững môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông cho biết hai bên cần chung tay biến các cam kết về môi trường và khí hậu của Campuchia thành những khoản đầu tư cụ thể và mang lại kết quả lâu dài cho người dân, thiên nhiên và các thế hệ tương lai.

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược, Bộ Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Campuchia đang thúc đẩy các ưu tiên quốc gia quan trọng về môi trường theo Chiến lược Ngũ giác-Giai đoạn I, Chiến lược tuần hoàn môi trường 2023-2028, Kế hoạch Chiến lược về biến đổi khí hậu Campuchia giai đoạn 2014-2023 và giai đoạn tiếp theo.

Sự hợp tác này cũng hỗ trợ việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 2.0) đã được cập nhật và NDC thứ ba (NDC 3.0) của Campuchia, góp phần vào sự bền vững môi trường, sinh kế bền vững, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế-xã hội bao trùm.

Hiện nay, Bộ Môi trường Campuchia và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đang triển khai 15 dự án thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm: biến đổi khí hậu, Kế hoạch thích ứng quốc gia, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý khu bảo tồn, quản lý cảnh quan bền vững, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, quản lý hóa chất, phục hồi rừng và hệ sinh thái, thị trường carbon theo Điều 6, quản trị môi trường, các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tài chính bền vững và việc thực hiện năm công ước quốc tế về môi trường.

Ngoài ra, 20 dự án và sáng kiến khác đang được xây dựng hoặc triển khai giữa Bộ Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc với tổng kinh phí khoảng 47,25 triệu USD. Trong đó, khoảng 40,04 triệu USD đã được phê duyệt hoặc đã ký kết hợp đồng một phần kể từ tháng 7/2025./.



Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNDP trong hợp tác vì phát triển bền vững Đại sứ Đỗ Hùng Việt ghi nhận hiệu quả hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và UNDP, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và bảo vệ môi trường.