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Indonesia nâng cảnh báo núi lửa Sinabung, sơ tán dân hai ngôi làng

Người dân được khuyến cáo không đến gần khu vực nguy hiểm quanh núi lửa, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán; tại các khu vực bị ảnh hưởng được nên đeo khẩu trang, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời.

Đỗ Quyên
Tro bụi phun lên từ núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tro bụi phun lên từ núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chính quyền huyện Karo, tỉnh Bắc Sumatra đã phải sơ tán người dân tại hai làng Kuta Tengah và Payung sau khi ghi nhận núi lửa Sinabung gia tăng mức độ hoạt động. Từ ngày 31/8, cảnh báo về hoạt động núi lửa được nâng lên mức 3.

Quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của Cơ quan Địa chất Indonesia nhằm ứng phó với nguy cơ núi lửa tiếp tục hoạt động mạnh và vùng nguy hiểm được mở rộng.

Đêm 31/8, núi lửa Sinabung đã phun cột tro đen, dày cao khoảng 3.500 m từ miệng núi, tương đương gần 5.960 m so với mực nước biển. Tro bụi di chuyển theo hướng Đông và Đông Nam, đã bao phủ thành phố Berastagi.

Cơ quan Địa chất cũng ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng với 85 trận động đất núi lửa, 1 trận động đất do phun khí và 1 trận rung chấn hài hòa. Người dân cũng được cảnh báo về nguy cơ dòng dung nham, đặc biệt tại các khu vực dọc những con sông bắt nguồn từ núi Sinabung.

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Tro bụi phun lên từ núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 31/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng số dân hai làng phải sơ tán lên tới khoảng 2.500 người. Chính quyền địa phương phối hợp với Cơ quan Quản lý thảm họa (BPBD), quân đội và cảnh sát đã thiết lập các điểm kiểm soát và bố trí lực lượng hỗ trợ sơ tán.

Đội Cảnh sát Cơ động thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc Sumatra đã chuẩn bị bếp ăn dã chiến để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào núi lửa Sinabung.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm quanh núi lửa và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được yêu cầu đeo khẩu trang, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời, nhằm hạn chế tác động của tro núi lửa đối với hệ hô hấp. Các trường học trong khu vực cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến và thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh, giáo viên.

Trước diễn biến mới, chính quyền Karo đã tạm thời đóng cửa một số khu vực du lịch gần núi Sinabung, trong đó có hồ Lau Kawar và khu cắm trại tại làng Kuta Gugung. Các hoạt động trong phạm vi 3 km quanh đỉnh núi và 4,5 km về phía Đông Nam được khuyến cáo hạn chế.

Chính quyền Karo kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không quay trở lại các khu vực nguy hiểm. Diễn biến của núi Sinabung tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ để chủ động ứng phó với khả năng hoạt động tiếp tục gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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