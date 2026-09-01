Hà Nội thu ngân sách hơn 521.300 tỷ đồng trong 8 tháng của năm 2026

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt gần 138.913 tỷ đồng, tăng 70,3%. Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 487.405 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 30.706 tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán và tăng 32,9%; thu từ dầu thô đạt gần 2.120 tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán và tăng 18,2%.

Kết quả thu nội địa cho thấy nhiều khu vực sản xuất, kinh doanh duy trì mức tăng khá. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt gần 129.941 tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán và tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản thu có quy mô lớn nhất trong các lĩnh vực thu nội địa chủ yếu.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 60.811 tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán và tăng 8,9%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp hơn 32.581 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán và tăng 39,3%.Một số khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng cao.

Thu phí, lệ phí cân đối ngân sách đạt gần 21.671 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán và tăng 24,2%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt gần 392 tỷ đồng, tăng 60,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt gần 357 tỷ đồng, tăng 20,9%.

.Bên cạnh các khoản tăng trưởng tích cực, một số nguồn thu còn thấp hơn cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 42.339 tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán và giảm 2,5%. Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 69.380 tỷ đồng, bằng 83,7% dự toán và giảm 13,3%; thu lệ phí trước bạ đạt hơn 5.314 tỷ đồng, giảm 1,7%.

Thu tiền cho thuê đất, mặt nước đạt hơn 10.635 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Thuế bảo vệ môi trường đạt hơn 1.156 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán và giảm 45%. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 46.514 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, giảm 6,6%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương đến hết tháng 8/2026 ước đạt gần 138.913 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán và tăng 70,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 87.330 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán và gấp 2,4 lần cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt gần 51.474 tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán và tăng 13,2% so với 8 tháng năm trước.

Để hoàn thành nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu, rà soát từng địa bàn, lĩnh vực và sắc thuế; đẩy mạnh quản lý thu từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các hoạt động phát sinh nguồn thu mới.

Thành phố tập trung xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá và gian lận thương mại; đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định, bền vững./.

Quảng Ninh quyết liệt hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026 Khoảng cách từ mức thực hiện 48.556 tỷ đồng sau 6 tháng đến mục tiêu 100.000 tỷ đồng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

​