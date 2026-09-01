Bão số 5 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 1/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc-114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc -117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc -117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc sau là Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc-116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông(Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 2/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Ngày 3/9, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, C thậm chí có thể cao hơn phụ

thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 4/9," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 36,5 độ C, Lào Cai 36,3 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 36,5 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 36,6 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%./.

Bão số 5 giữ nguyên cường độ, di chuyển nhanh ở vùng biển Tây Bắc Biển Đông Đến 7 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc-116,6 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.