Lai Châu: Ổn định cuộc sống cho người Mảng ở xã biên giới Hua Bum

Những năm trước, mỗi khi mùa mưa tới, 52 hộ dân với 264 nhân khẩu người Mảng ở bản Pa Cheo, xã biên giới Hua Bum (Lai Châu) lại sống trong cảnh bất an, bởi nơi đây là vùng đang có nguy cơ bị sạt lở.

Trước thực trạng này, tỉnh Lai Châu đã đầu tư mặt bằng tái định cư để các hộ dân được chuyển về nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.

Cách nơi ở cũ khoảng 2km, khu tái định cư đang dần hình thành với đường giao thông, điện, nước và trường mầm non được đầu tư đồng bộ.

Mở ra hành trình an cư

Những ngày cuối tháng Tám trên công trường Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Pa Cheo, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục, vừa bảo đảm chất lượng công trình, vừa tạo điều kiện để người dân trong vùng nguy hiểm sớm chuyển đến nơi ở mới.

Từ những phần việc đầu tiên đến những ngôi nhà mới của người dân đang được dựng lên, mỗi bước triển khai đều mang theo mong đợi về một cuộc sống bình yên, lâu dài.

Đổi thay này không chỉ giúp người dân thoát khỏi nỗi lo thiên tai mà còn mở ra một hành trình an cư, tạo nền tảng để bà con yên tâm lao động, sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại vùng biên giới Lai Châu.

Đến nay, 15 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được bố trí đất ở; 13 hộ đã hoàn thành nhà và ổn định cuộc sống, 2 hộ đang hoàn thiện. Những mái nhà mới không chỉ mở ra một cuộc sống mới an toàn hơn cho người dân mà còn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương vơi bớt đi những khó khăn khi bà con từng ngày phải đối mặt với tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, sạt lở đất mất an toàn.

Những ngôi nhà mới của đồng bào dân tộc Mảng dần được hình thành tại nơi ở mới. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Lò A Yếm, Phó Trưởng bản Pa Cheo cho biết người dân trong bản phải sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở nên rất nguy hiểm, mỗi khi mùa mưa đến đã làm ảnh hưởng đến một số hộ dân. Xã đã phải huy động bộ đội, công an di chuyển bà con đến điểm trường để ở tạm. Bây giờ được nhà nước đầu tư, các hộ đã được chuyển đến nơi ở mới nên bà con rất yên tâm.

Đến nay, dự án bố trí ổn định dân cư bản Pa Cheo đang được triển khai đúng tiến độ, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành. Hệ thống điện đã được đóng điện từ ngày 1/7/2026; đường dây 35kV được di dời hoàn toàn, nền đường trục chính hoàn thành 100%, cấp nước đạt khoảng 75% và đã dẫn nước đến khu vực 19 lô đất hoàn thành san nền.

Trong tổng số 52 lô, 19 lô đã hoàn thành san gạt; các hạng mục trường mầm non, đường nội bộ đang tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, 15 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được bố trí đất, trong đó 13 hộ đã hoàn thành nhà, ổn định cuộc sống.

Hiện đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duy Khương (Lai Châu) đã huy động 20 đầu máy cùng hơn 50 cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân, tập trung thi công đồng bộ, phấn đấu bàn giao dự án đúng tiến độ.

Trưởng phòng Kinh tế xã Hua Bum Nguyễn Văn Hòa cho biết, Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Pa Cheo có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để xã Hua Bum triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã – xã hội.

Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Pa Cheo được triển khai với mục tiêu đưa 52 hộ, 264 nhân khẩu người Mảng ra khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai, sạt lở, tạo lập nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.

Tạo nền tảng lao động, sản xuất

Đơn vị thi công đang gấp rút thi công các hạng mục của khu tái định cư dành cho đồng bào dân tộc Mảng, bản Pa Cheo. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trên diện tích khoảng 6,3ha, cách nơi ở cũ 2km, khu dân cư mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, từ đường giao thông, điện, nước đến trường mầm non, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của người dân.

Tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Với yêu cầu tiến độ cao, chủ đầu tư đang chủ động phối hợp các đơn vị, tập trung nhân lực, máy móc, triển khai đồng bộ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Ông Đoàn Quốc Công, Chỉ huy trưởng công trường Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duy Khương cho biết, đơn vị đã tập trung huy động 20 đầu máy móc, vật tư, thiết bị, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Trần Văn Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, để hoàn thành tiến độ đề ra, Ban đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Chỉ đạo cán bộ giám sát tập trung thực hiện tốt các biện pháp để nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Từ những mái nhà chênh vênh giữa vùng có nguy cơ sạt lở, người dân bản Pa Cheo đang từng bước đón cuộc sống mới an toàn hơn. Những con đường mở lối, điện sáng, nước về, và những ngôi nhà mới không chỉ làm đổi thay diện mạo bản làng, mà còn tạo nền tảng để bà con yên tâm an cư, lao động, sản xuất.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng nỗ lực của các đơn vị thi công, hành trình đưa người dân ra khỏi vùng thiên tai đang được đẩy nhanh. Khi khu dân cư mới hoàn thiện, nỗi lo sạt lở sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho niềm tin, bình yên và một tương lai ổn định hơn nơi bản vùng biên Pa Cheo./.

Xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho người dân vùng lũ Lai Châu Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng khu tái định cư đồng bộ quy mô 200 hộ nhằm hình thành khu dân cư an toàn, kiểu mẫu và sớm ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ.