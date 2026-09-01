Xã hội

Lâm Đồng di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở tại Đắk Snao

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn, lực lượng công an và lực lượng tại chỗ tổ chức di dời gia đình ông Chiến, toàn bộ tài sản về tại Nhà văn hóa thôn Đắk Snao 1 cũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Hưng Thịnh
Hiện trạng khu vực sạt lở. (Ảnh: CTV/TTXVN phát)
Hiện trạng khu vực sạt lở. (Ảnh: CTV/TTXVN phát)

Ngày 1/9, ông Đoàn Văn Phương, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng của một số hộ dân.

Chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời thông báo rộng rãi đến bà con trên địa bàn về nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Do mưa lớn, kéo dài từ chiều 31/8/2026, đến khoảng 4 giờ sáng 1/9, sạt lở đất đã xảy ra tại khu vực nhà ông Đàm Văn Chiến (có 4 nhân khẩu, tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn).

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Lực lượng dân quân hỗ trợ di dời tài sản của người dân. (Ảnh: CTV/TTXVN phát)

Theo đó, một mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông phía sau ngôi nhà của ông Chiến bị sạt, trượt về phía ngôi nhà. Nhiều cây trồng bị gãy đổ; tường rào giữa khu vườn và ngôi nhà bị nứt, vỡ... Rất may vụ việc không bị thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn đã phối hợp với lực lượng công an và lực lượng tại chỗ tổ chức di dời gia đình ông Chiến và toàn bộ tài sản về tại Nhà văn hóa thôn Đắk Snao 1 cũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân xã Quảng Sơn tiến hành khảo sát, vận động người dân trong khu vực bị ảnh hưởng cẩn trọng, phòng tránh nguy cơ sạt lở trên diện rộng hơn; tiếp tục tổ chức di dời 5 hộ dân liền kề ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, rào chắn khu vực sạt lở và thông báo rộng rãi đến bà con nhân dân trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sạt lở đất #Quảng Sơn #Lâm Đồng #di dời dân #nguy cơ #thiệt hại Lâm Đồng
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