Tuyên Quang: Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường, hư hỏng tài sản

Từ ngày 11/9 đến 11 giờ ngày 12/9, trên địa bàn nhiều xã tại tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa lớn tại các xã Tân Tiến, Nậm Dịch, Cao Bồ, Hồ Thầu, Việt Lâm, Tân Quang, Thượng Sơn, Thông Nguyên, Tiên Nguyên... Lượng mưa phổ biến từ 122-185 mm, có nơi hơn 200 mm.

Mưa lớn làm sạt lở tại 6 tuyến đường thuộc các xã Yên Hoa, Ngọc Long, Nậm Dịch, Minh Tân, Trung Thịnh, Thuận Hòa với khối lượng đất đá khoảng 300 m3 và 120 m chiều dài; ảnh hưởng đến 16 nhà dân; 2 điểm trường bị ảnh hưởng; 2 cầu tràn (xã Thượng Sơn, Cao Bồ) bị cuốn trôi.

Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến gần 10 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp tại các xã Bằng Hành, Việt Lâm, Trung Thịnh; nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá.

Riêng tại xã Yên Phú, đã xảy ra một trận lũ quét, gây thiệt hại về hoa màu, vật nuôi, tài sản, nhà ở của người dân. Nhiều tuyến đường liên thôn bị sạt lở và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 850 triệu đồng.

Ngay sau khi lũ quét xảy ra, Ủy ban Nhân dân các xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các thôn nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị ngập, sạt lở đất khắc phục hậu quả; hướng dẫn nhân dân biện pháp khôi phục sản xuất đối với diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để thông tin cảnh báo đến nhân dân cách phòng tránh.

Cây trồng và hoa màu của người dân xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, bị thiệt hại do lũ quét. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các xã theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Đồng thời, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các xã tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời.

Khi phát sinh các tình huống, các xã thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ” để xử lý trước mắt và cập nhật số liệu thiệt hại báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

