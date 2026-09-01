Biến đổi khí hậu: Đức trải qua một trong những mùa Hè nóng nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đánh giá sơ bộ mùa Hè năm 2026 là một trong những mùa Hè nóng nhất kể từ khi Đức bắt đầu tiến hành quan trắc khí tượng trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan Khí tượng Đức nhận định: “Đáng chú ý và bất thường là các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đợt nắng nóng cuối tháng 6 có mức độ và hậu quả chưa từng thấy tại Đức.” Nhiệt độ có thời điểm vượt 40 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm hầu như không giảm.

Bên cạnh đó, thời tiết rất khô, đặc biệt tại miền Tây và Tây Nam. Số giờ nắng trong mùa Hè năm nay nhiều khả năng cũng nằm trong nhóm cao nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc.

Theo các chuyên gia Cơ quan Khí tượng Đức, một nghiên cứu đánh giá tác động đối với đợt nắng nóng cuối tháng 6 cho thấy nếu không có biến đổi khí hậu thì chắc chắn một đợt nắng nóng với mức độ như vậy đã không xảy ra.

Thời tiết khắc nghiệt đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người. Theo ước tính của Viện Robert Koch (RKI) chuyên về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, đến giữa tháng 8, khoảng 15.800 người tại Đức đã tử vong có liên quan đến nắng nóng trong năm nay.

Theo báo cáo tuần mới nhất của Viện Robert Koch, số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 6/4-16/8 cho thấy khoảng 9.600 trường hợp tử vong xảy ra trong đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6. Khoảng 4.000 trường hợp khác liên quan đến nhiệt độ cao trong hai tuần đầu tháng 8.

Tại vùng Eifel, miền Tây, một vụ cháy rừng lớn kéo dài một tuần đã xảy ra tại khu rừng Hürtgenwald trong tháng 8 khiến nhiều nhà dân phải sơ tán. Một vụ cháy rừng lớn khác cũng xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Hohes Venn của Bỉ, gần biên giới Đức.

Do tình trạng khô hạn kéo dài và thiếu mưa, mực nước sông Rhine, chảy qua các thành phố lớn ở miền Tây, một tuyến giao thông đường thuỷ huyết mạch, có thời điểm giảm mạnh.

Các tàu chở hàng có lúc không thể hoạt động hoặc chỉ có thể vận chuyển với tải trọng thấp, nhiều tuyến phà cũng phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải nhiều loại hàng hoá công nghiệp./.

Đức ghi nhận khoảng 12.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng Con số 12.500 ca tử vong do nắng nóng tại Đức hiện vượt xa các mức cao nhất trước đây trong các năm 2018 và 2019, khi mỗi năm ghi nhận khoảng 7.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao.