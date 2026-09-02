Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa mừng Quốc khánh 2/9/2026

Các trận địa pháo hoa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 trận địa, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2026.

Các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ./.

Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh Theo quyết định ngày 10/8/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/9.