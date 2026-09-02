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Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa mừng Quốc khánh 2/9/2026

Các trận địa pháo hoa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 trận địa, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2026.

Các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh 2/9 #Trận địa pháo hoa #Chương trình bắn pháo hoa TP. Hà Nội
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Quốc khánh 2/9

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(Ảnh minh họa: Quốc Dũng/TTXVN)

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Chương trình dự kiến diễn ra vào tối 2/9/2026 tại hai địa điểm là Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với thời lượng bắn khoảng 10 phút tại mỗi điểm.

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