Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa mừng Quốc khánh 2/9/2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 trận địa, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2026.
Các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ./.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh
Theo quyết định ngày 10/8/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/9.