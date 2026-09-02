Cải cách thủ tục hành chính giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm

Các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong năm 2026 dự kiến giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết đánh giá từ ngày 15/4/2026 đến 19/5/2026, Chính phủ ban hành 11 Nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chủ động ban hành 21 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Kết quả cụ thể tính đến tháng 6/2026, so với thời điểm ngày 13/4/2026, số lượng thủ tục hành chính cấp bộ đã giảm 743 thủ tục hành chính, hiện còn 1595 thủ tục hành chính, tỷ lệ thủ tục hành chính cấp bộ chỉ còn 27,4% (1.595/5.816 thủ tục hành chính).

Đã cắt giảm 56/198 ngành, nghề, sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025, tỷ lệ cắt giảm đạt hơn 28,28%.

Đã cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết; tương ứng với việc cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính (51.247/96.675 ngày), cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm./.