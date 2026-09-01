Việt Nam và Cuba chia sẻ tình hữu nghị, đoàn kết và hỗ trợ trong sáng

Ngày 31/8, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernandez, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn, cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại.



Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Lê Quang Long đã nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh trải qua hơn 8 thập kỷ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, Việt Nam từ một quốc gia nghèo đói và bị tàn phá bởi chiến tranh đã vươn mình trở thành một nền kinh tế năng động và một đối tác tin cậy và trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.



Sau 40 năm thực hiện chính sách Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là cơ sở vững chắc để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trên trường quốc tế, Việt Nam kiên định với chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế.



Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cuba, Tướng Jesús Manuel Burón Tabit, và sỹ quan cấp cao Bộ Nội vụ Cuba, đến dự Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh trong một thế giới với nhiều chuyển đổi sâu sắc hiện nay, Việt Nam luôn coi hòa bình, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các bất đồng, đối thoại và hợp tác đa phương là những nguyên tắc thiết yếu để các quốc gia cùng phát triển.

Việt Nam luôn coi trọng sự giúp đỡ và hợp tác của các quốc gia, các tổ chức và bạn bè quốc tế trong quá trình phát triển đất nước và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với mọi quốc gia trên thế giới dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ lợi ích.



Về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định trong hơn 6 thập kỷ qua, hai nước đã cùng chia sẻ tình hữu nghị, đoàn kết, sự tin tưởng và hỗ trợ trong sáng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu và tình đoàn kết mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.



Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba, và tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước.



Tại buổi lễ, các vị khách mời được thưởng thức một số món ăn ẩm thực đặc trưng của Việt Nam, trải nghiệm đặc biệt về văn hóa, du lịch đặc sắc thông qua các clip nghệ thuật truyền thống quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.



Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba đã tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana./.

Việt Nam-Cuba tiếp nối tình hữu nghị đặc biệt qua di sản Fidel Castro Tại các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro, Việt Nam khẳng định tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Cuba, thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

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