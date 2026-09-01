Chính trị

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh

Chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hướng tới thịnh vượng và an ninh chung, đồng thời củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đoàn Hùng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), đồng thời đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp, Tổng thống Trump nhấn mạnh nền độc lập của Việt Nam thể hiện sức mạnh và sự kiên cường của Nhân dân Việt Nam, đồng thời là nền tảng truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đánh giá cao vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, trong đó có vai trò là thành viên sáng lập ủng hộ Hội đồng Hòa bình Gaza, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo thịnh vượng và an ninh chung trong thời gian tới.

Tổng thống Trump cũng chúc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành công, hòa bình và thịnh vượng trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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