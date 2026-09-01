Hà Nội: Bản lĩnh từ truyền thống, khát vọng từ hôm nay

Có những thành phố được nhận diện bằng những công trình lớn, những con số tăng trưởng hay diện mạo đô thị đang không ngừng thay đổi.

Còn với Hà Nội thì đằng sau diện mạo của một đô thị đang chuyển động từng ngày là một lớp ký ức rất sâu: những con phố của mùa Thu năm 1945, Quảng trường Nhà hát Lớn, Bắc Bộ phủ, Quảng trường Ba Đình - những địa danh đã đi vào lịch sử cùng thời khắc đất nước bước sang một kỷ nguyên mới.

81 năm sau mùa Thu lịch sử, Hà Nội vẫn giữ vị trí đặc biệt. Song, vị trí ấy đang đặt ra cho Thủ đô những yêu cầu lớn hơn trong hiện tại và tương lai.

Từ lời dặn của Bác Hồ...

Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội giành chính quyền. Những ngày sau đó, từ Thủ đô, không khí cách mạng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên mùa Thu lịch sử của dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.

Có một lời dặn của Bác với Hà Nội, đến hôm nay vẫn thấy như đang nói với Thủ đô của hiện tại: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta.” Bác nói điều ấy năm 1954, khi Hà Nội vừa bước vào một chặng đường mới sau ngày giải phóng. Khi đó, yêu cầu của Người đối với Thủ đô trước hết là bình yên, trật tự, tươi đẹp, khỏe mạnh cả về vật chất và tinh thần.

Hơn 70 năm qua, Hà Nội từng bước hiện thực hóa lời dạy của Người, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước. Nếu như trước đây, “gương mẫu đi đầu” có thể được nhìn thấy trong những thời khắc lịch sử, thì hôm nay, yêu cầu ấy được đặt vào những công việc rất cụ thể của đời sống và quản lý đô thị.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước, trở thành phương tiện đi lại tin cậy hằng ngày của người dân Thủ đô. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đó là một dự án có được triển khai đúng tiến độ, một thủ tục hành chính có được giải quyết thuận lợi, một công trường có được đẩy nhanh thi công, rồi những vấn đề về giao thông, ngập úng, môi trường, an toàn thực phẩm có thực sự được giải quyết tốt hơn hay không.

Bước vào năm 2026, yêu cầu ấy được đặt ra ở một tầm cao mới: Tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên và không chỉ duy trì tăng trưởng mà phải tạo ra một mô hình tăng trưởng mới, có tốc độ cao hơn, chất lượng và bền vững hơn.

Đây không chỉ là bài toán kinh tế mà đó còn là phép thử về năng lực quản trị, khả năng tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố.

Hà Nội sẽ phải triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa “bộ 3 chiến lược” về phát triển Thủ đô, gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đây là những cơ sở quan trọng để Hà Nội tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn.Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cho thấy chặng đường phía trước còn nhiều áp lực nếu Hà Nội muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Người dân Thủ đô và cả nước ngày càng thấy rõ hơn hình ảnh các lãnh đạo thành phố xuống cơ sở, kiểm tra công trường, dự án, gặp gỡ doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn phát sinh từ thực tiễn và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Cách làm ấy đang góp phần đưa công tác điều hành gần hơn với thực tiễn, từ chỉ đạo chung sang xử lý những việc cụ thể, những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đây cũng là biểu hiện rõ nét của việc nói đi đôi với làm, từng bước xóa bỏ cách làm nặng về khẩu hiệu, tạo chuyển động thực chất trong toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô. Từ người đứng đầu đến cơ sở, tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” đang trở thành yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo nền tảng để thành phố tăng tốc phát triển.

... đến những chuyển động thực chất

Nhiều lần làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều cách làm để Hà Nội phát triển xứng tầm, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, trở thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc làm việc ngày 8/7/2026 với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ghi nhận, trong bối cảnh phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn về phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức lại không gian phát triển, Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, gồm: Giữ vững đà tăng trưởng, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu phát triển cao hơn trong cả năm; công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có nhiều bước tiến quan trọng; cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đạt nhiều kết quả tích cực; đầu tư phát triển, quy hoạch hạ tầng đô thị được thúc đẩy với quyết tâm và quy mô lớn hơn; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu ra các nhóm nhiệm vụ Hà Nội cần phải thực hiện tốt thời gian tới, như: Hà Nội cần xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời phải xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo hướng tích cực, cụ thể đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cấp chính quyền.

Hà Nội cũng cần giải phóng mọi nguồn lực đang bị ách tắc; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực dịch vụ, thương mại, du lịch và tiêu dùng; đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng; tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức thiết; tăng cường liên kết vùng và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương.

Những chỉ đạo của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã được Thành ủy Hà Nội triển khai thành những kế hoạch, những công việc cụ thể rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ lộ trình thực hiện. Hà Nội cũng đã xác định rõ vai trò là động lực, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả nước, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của khu vực Bắc Bộ trên hầu hết các lĩnh vực, từ đó tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng, vượt qua giới hạn của mô hình đô thị truyền thống để Thủ đô dẫn dắt phát triển khu vực phía Bắc và cả nước.

Cùng với đó, cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đổi mới tư duy, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng văn hóa và thể thao, thu hút, hỗ trợ đầu tư.

81 năm trước, Hà Nội cùng cả nước bước vào một chặng đường mới của lịch sử dân tộc. Hôm nay, Thủ đô tiếp tục đứng trước. những yêu cầu mới trong phát triển và quản trị đô thị. Khát vọng của Hà Nội không chỉ là xây dựng một đô thị lớn hơn, mà là nâng cao năng lực phát triển, quản trị hiệu quả hơn và đem lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Với nền tảng lịch sử, văn hóa, nguồn nhân lực dồi dào, tiềm lực khoa học - giáo dục và vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội có đầy đủ những điều kiện để mở ra một chặng đường phát triển mới. Vấn đề quan trọng là phải biến những lợi thế ấy thành kết quả cụ thể, thành những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

“Cả nước nhìn về Thủ đô” không chỉ là lời Bác dặn 70 năm trước, đó còn là trách nhiệm của Hà Nội hôm nay. Từ dấu son lịch sử của mùa Thu 1945 đến chặng đường phía trước, điều quan trọng nhất vẫn là biến khát vọng thành những quyết sách đúng, những hành động cụ thể và những kết quả thực chất, có thể đo đếm được. Đó cũng là cách Hà Nội phát huy truyền thống và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước./.



Sông Hồng và khát vọng kiến tạo Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu Nếu được triển khai đúng định hướng, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là hệ thống giao thông mà còn là một không gian công cộng quy mô lớn, gồm công viên, quảng trường, không gian văn hóa...