Trung Quốc đề xuất 4 định hướng thúc đẩy SCO phát triển chất lượng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 1/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất 4 định hướng nhằm thúc đẩy tổ chức này phát triển chất lượng cao, đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Ông Tập Cận Bình cho biết, thành quả quan trọng nhất của SCO là từng bước trở thành tổ chức hợp tác khu vực có quy mô lớn; giá trị tinh thần quý báu nhất là “Tinh thần Thượng Hải,” với các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và cùng phát triển; kinh nghiệm hợp tác quan trọng nhất là xác lập phương thức chung sống đúng đắn trên cơ sở không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, sau 25 năm, tình hình thế giới đang có những biến chuyển sâu sắc, với các xu hướng đối thoại và đối đầu, đa phương và đơn phương đan xen. Trong bối cảnh đó, SCO cần chủ động gánh vác trách nhiệm lịch sử và góp phần định hướng tiến trình phát triển của khu vực. Trước tình hình trên, ông Tập Cận Bình đưa ra 4 đề xuất:

Thứ nhất, ưu tiên phát triển, mở ra triển vọng cùng thịnh vượng. Ông Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm, cùng có lợi; củng cố hợp tác truyền thống về thương mại, đầu tư, kết nối liên thông, năng lượng và tài nguyên, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như Trí tuệ Nhân tạo (AI), kinh tế số, công nghiệp xanh và khoáng sản xanh. Trung Quốc sẽ coi SCO là khu vực ưu tiên trong hợp tác xây dựng chất lượng cao “Vành đai, Con đường” và thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu; thành lập Trung tâm Hợp tác Kinh tế cửa khẩu Trung Quốc-SCO tại Thiên Tân và trong 3 năm tới phối hợp với các nước thành viên triển khai 100 dự án hợp tác khoa học và công nghệ.

Thứ hai, đặt an ninh lên hàng đầu, xây dựng môi trường an ninh chung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị các nước phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, tăng cường đấu tranh chống khủng bố, ly khai và cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, buôn lậu ma túy và lừa đảo viễn thông. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thúc đẩy quan niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đưa SCO trở thành nền tảng quan trọng để thực hiện Sáng kiến An ninh toàn cầu.

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm, củng cố nền tảng hữu nghị giữa các thế hệ. Ông Tập Cận Bình đề nghị các nước tính đến những đặc điểm khác nhau về lịch sử, văn hóa, chế độ xã hội và trình độ phát triển; xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, chính đảng, trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thứ tư, duy trì đối thoại, tham vấn và hoàn thiện quản trị công bằng, có trật tự. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng giữa các nước, không phân biệt quy mô; các vấn đề khu vực cần được giải quyết thông qua tham vấn; những bất đồng cần được xử lý bằng đối thoại, đồng thời tăng cường hợp tác đa phương để ứng phó với các thách thức chung. Trung Quốc ủng hộ SCO triển khai hợp tác mang tính hình mẫu trong thực hiện Sáng kiến Quản trị toàn cầu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao hiệu quả ra quyết định và thực thi.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước thành viên đánh giá cao những thành tựu SCO đạt được trong 25 năm qua, cho rằng tổ chức đã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh và thịnh vượng khu vực, đồng thời trở thành một trong những nền tảng thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế trên thế giới.

Hội nghị cũng thông qua và ký Tuyên bố Bishkek của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO; phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiến chương SCO, Quy chế Trung tâm Toàn diện ứng phó các mối đe dọa và thách thức an ninh và Quy chế Trung tâm Chống ma túy; đồng thời thông qua 28 văn kiện về tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế, nhân văn và xây dựng tổ chức./.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vươn tầm toàn cầu Từ ngày 31/8-1/9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của SCO diễn ra tại Kyrgyzstan, theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị SCO mở rộng.

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