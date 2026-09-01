Chứng khoán châu Á đa phần đi xuống trước rủi ro căng thẳng Mỹ-Iran

Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 1/9. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép từ đà leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên nỗi lo lạm phát năng lượng và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 0,2% xuống 66.215,34 điểm. Thị trường Tokyo chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất 30 năm, nối gót đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ. Đồng yen tiếp tục suy yếu bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngầm ám chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nên thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng này.

Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 25.329,73 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) mất 0,2% xuống 3.979,89 điểm. Các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) và Wellington (New Zealand) đồng loạt đi xuống.

Ở chiều ngược lại, thị trường Hàn Quốc lội ngược dòng thành công. Chỉ số KOSPI tăng 15,78 điểm (0,23%) lên 6.835,80 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp rủi ro địa chính trị đang phủ bóng. Sắc xanh cũng xuất hiện tại các thị trường Đài Bắc (Trung Quốc), Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Giới phân tích cho biết làn sóng bán tháo trên diện rộng xuất phát từ những đòn đáp trả quân sự cuối tuần qua giữa Washington và Tehran, đẩy giá dầu vọt tăng. Chi phí năng lượng đắt đỏ kết hợp với lập trường "diều hâu" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đang dập tắt kỳ vọng hạ lãi suất. Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi các báo cáo việc làm và lạm phát của Mỹ để xác định bước đi tiếp theo của Fed trong cuộc họp ngày 16/9 tới.

Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ hôm nay./.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,86% lên 3.986,30 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,2%, xuống 25.530,19 điểm.