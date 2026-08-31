Hyundai triệu hồi 731 xe Avante Hybrid tại Singapore do nguy cơ cháy

Nhà chức trách Singapore đang tiến hành thu hồi 731 xe Hyundai Avante Hybrid do phát hiện lỗi liên quan đến transistor trong bộ điều khiển công suất có thể bị quá nhiệt, làm tăng nguy cơ hư hỏng hoặc cháy xe.

Theo thông báo trên trang thu hồi phương tiện của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), những xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 22/10/2024 đến 7/1/2026.

Số xe thuộc diện thu hồi chiếm gần 80% trong tổng số 917 chiếc Hyundai Avante Hybrid được đăng ký tại Singapore từ năm 2024 đến tháng 7/2026. Lỗi xảy ra khi transistor trong bộ điều khiển công suất của xe bị quá nhiệt.

Trong trường hợp này, xe có thể không khởi động được hoặc tự động chuyển sang chế độ vận hành với công suất hạn chế, đồng thời đèn cảnh báo sẽ xuất hiện trên bảng đồng hồ của người lái. Trong một số trường hợp, sự cố có thể gây ra hiện tượng mà LTA mô tả là “hư hỏng nhiệt cục bộ,” tức một số linh kiện có thể bị nóng chảy hoặc bắt lửa.

Đại diện Komoco Motors, nhà phân phối thương hiệu ôtô Hyundai của Hàn Quốc tại Singapore, cho biết LTA đã phê duyệt đợt thu hồi vào ngày 27/8. Công ty đang chuẩn bị gửi thư thông báo tới các chủ xe thuộc diện bị ảnh hưởng. Đợt thu hồi tại Singapore nằm trong một chương trình thu hồi quy mô lớn hơn của Hyundai, trong đó có hơn 54.000 xe tại Mỹ.

Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), quá trình điều tra lỗi trên bắt đầu từ tháng 12/2024. Tính đến tháng 5/2026, Hyundai đã ghi nhận bốn sự cố tại Mỹ liên quan đến lỗi này, trong đó có một trường hợp cháy xe.

Đến nay chưa ghi nhận vụ tai nạn hoặc trường hợp bị thương nào liên quan đến sự cố. Theo cơ quan quản lý Mỹ, lỗi sẽ được khắc phục thông qua cập nhật phần mềm, nhằm tăng khả năng làm mát của hệ thống trong quá trình xe vận hành./.

Hyundai, Kia và BMW triệu hồi gần 180.000 xe do lỗi phần mềm Hyundai Motor triệu hồi 36.603 xe Porter II Electric, Kia triệu hồi 25.078 xe điện Bongo III, còn BMW Korea sẽ triệu hồi 9.914 xe thuộc 13 mẫu, trong đó có i5 eDrive40.

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