Bộ Công Thương: Thu hồi ôtô Ford Territory 2023 để kiểm tra, gia cố giá đỡ trụ lái

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc tiếp nhận báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam về Chương trình thu hồi các xe ôtô Ford Territory 2023 được sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, chương trình thu hồi để kiểm tra giá đỡ trụ lái và tiến hành gia cố giá đỡ trụ lái nếu cần thiết trên xe ôtô Ford Territory 2023 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Trên một số xe ảnh hưởng, nếu giá đỡ trụ lái bị tách ra khỏi khung xương táp lô, người tiêu dùng sẽ khó điều khiển phương tiện, hoặc một số ít trường hợp không thể điều khiển phương tiện. Nguyên nhân được Công ty xác định là do mối hàn chưa chuẩn xác giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền của Ford gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Người tiêu dùng có thể liên hệ đến Trung tâm quan hệ khách hàng (Call center) của Công ty qua hotline: 1800-588888 hoặc số điện thoại 024-6263 4600, hoặc E-mail tới địa chỉ: fordvn@ford.com, hoặc tham khảo thêm thông tin tại website: https://www.ford.com.vn/support/recalls/.

Địa điểm thu hồi là các đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chương trình là từ 15/9.

Thời gian cần thiết cho việc sửa chữa này chưa đến nửa ngày/xe. Tuy nhiên có thể kéo dài tùy vào trường hợp cụ thể. Các xe ảnh hưởng sẽ được kiểm tra giá đỡ trụ lái và tiến hành gia cố giá đỡ trụ lái nếu cần thiết.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam sẽ thực hiện việc sửa chữa, thay thế miễn phí (miễn phí chi phí phụ tùng và nhân công) cho những xe bị ảnh hưởng.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang tích cực giám sát chương trình thu hồi để kiểm tra giá đỡ trụ lái và tiến hành gia cố giá đỡ trụ lái xe ôtô Ford Territory 2023 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam thực hiện./.