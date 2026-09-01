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Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 66 xu (tương đương 0,7%) lên mức 91,15 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam); giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 70 xu (0,8%) lên 86,46 USD/thùng.

Hương Thủy
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.

Bên cạnh đó, tình trạng cạn kiệt tại các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược cùng rủi ro hàng hải gia tăng tại eo biển Hormuz cũng góp phần tạo thêm sức ép đẩy giá "vàng đen" đi lên.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 66 xu (tương đương 0,7%) lên mức 91,15 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 70 xu (0,8%) lên 86,46 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều vọt tăng gần 3% và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2026.

Căng thẳng khu vực leo thang trở lại khi phía Mỹ đe dọa tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào Iran, tiếp nối các cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong vòng một tháng qua.

Giới phân tích nhận định những diễn biến này đang buộc thị trường phải tính toán lại khả năng đáp trả từ phía Iran. Điều này kéo theo nguy cơ cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh bị tàn phá, đồng thời làm gia tăng chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị.

Trên thực địa, các nỗ lực trung gian nhằm khơi thông eo biển Hormuz - nơi từng trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026 -vẫn chưa mang lại kết quả. Dữ liệu từ hãng phân tích Kpler cho thấy chỉ có 5 tàu chở hàng hóa lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31/8, không có bất kỳ tàu chở chất lỏng nào. Rủi ro hàng hải càng được minh chứng khi cơ quan an ninh hàng hải Anh ghi nhận một tàu chở dầu bị trúng ba quả đạn khi đang rời khỏi eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ đánh giá dù dòng chảy qua eo biển Hormuz hiện đạt khoảng 6 triệu thùng/ngày, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trước xung đột. Trong khi đó, các "tấm đệm" dự phòng của thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dần cạn kiệt. Lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đã giảm thêm 3,1 triệu thùng trong tuần trước.

Giới quan sát lưu ý tình trạng nguồn cung eo hẹp sẽ đối mặt với thách thức lớn khi nhu cầu tiêu thụ theo mùa tại Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, qua đó củng cố dự báo giá dầu thô sẽ duy trì trên mốc 80 USD/thùng trong suốt năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #Mỹ Iran #eo biển Hormuz #dầu thô #nguồn cung #giá dầu thế giới
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