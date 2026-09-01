Hàng không toàn cầu phục hồi, vận tải hàng hóa duy trì đà tăng trưởng

Nhu cầu vận tải hành khách bằng đường không trên toàn cầu chứng kiến sự phục hồi, trong khi vận tải hàng hóa bằng đường không tiếp tục tăng trưởng bất chấp chi phí nhiên liệu cao và rủi ro địa chính trị.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, tổng nhu cầu vận tải hành khách, tính theo doanh thu hành khách trên mỗi km (RPK), trong tháng 7/2026 đã tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, sau nhiều tháng suy giảm do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế là hiệp hội thương mại hàng không toàn cầu đại diện cho hơn 370 hãng hàng không, với dữ liệu của các thành viên chiếm khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu.

Theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, nếu không tính khu vực Trung Đông, nhu cầu vận tải hành khách thực tế trên toàn cầu trong tháng 7/2026 đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu nền tảng vẫn ổn định và hoạt động di chuyển bằng đường không đang phục hồi.

Các hãng hàng không tại Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận mức tăng lưu lượng hành khách cao nhất trong các khu vực, với nhu cầu tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ nhu cầu quốc tế mạnh mẽ.

Các hãng hàng không châu Phi cũng ghi nhận mức tăng 5,2%, châu Âu tăng 2,1% và châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,0%. Trong đó, thị trường châu Á-Thái Bình Dương được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Ngược lại, lưu lượng hành khách của các hãng hàng không Trung Đông trong tháng 7/2026 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ suy giảm tiếp tục thu hẹp khi những biến động địa chính trị giảm dần. Các hãng hàng không Bắc Mỹ cũng ghi nhận lưu lượng giảm 1,2%, đánh dấu tháng suy giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường nội địa Mỹ tiếp tục suy yếu.

Dù vậy, các hãng hàng không vẫn kỳ vọng nhu cầu đi lại sẽ tăng trong những tháng cuối năm nay với dự báo công suất ghế trên toàn cầu trong tháng 9/2026 sẽ tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Marie Owens Thomsen, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển bền vững kiêm Kinh tế trưởng của IATA, mặc dù giá nhiên liệu cao, bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn, kế hoạch tăng gần 3% công suất ghế trong tháng 9 cho thấy các hãng hàng không vẫn đặt kỳ vọng cao về nhu cầu trong giai đoạn cuối năm.

Bên cạnh vận tải hành khách, nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường không trong tháng 7 đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ đóng góp hơn 90% mức tăng chung của ngành.

Trong năm qua, hãng vận tải máy bay chuyên dụng như FedEx đã gia tăng thị phần trong khi lượng hàng vận chuyển trong khoang bụng máy bay chở khách giảm.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu cao hơn đối với các lô hàng lớn và chuyên biệt, cũng như lợi thế về tính linh hoạt trong khai thác của máy bay chở hàng chuyên dụng mang lại.

Bà Thomsen nhận định triển vọng thời gian tới nhìn chung vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, đơn hàng xuất khẩu và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, giá nhiên liệu cao hơn, căng thẳng địa chính trị và những bất định liên quan đến thuế quan vẫn là các yếu tố cần được theo dõi sát.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, giá nhiên liệu máy bay đã tăng mạnh kể từ tháng 1/2026 do các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông bị gián đoạn hoạt động, vận tải biển tiếp tục gặp trở ngại, lượng dự trữ nhiên liệu máy bay và dầu diesel ở mức thấp cùng một số yếu tố khác khiến nguồn cung bị hạn chế.

Nhìn chung, nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường không vẫn duy trì khả năng chống chịu, song giá nhiên liệu ở mức cao và các rủi ro địa chính trị có thể kìm hãm đà tăng trưởng, đồng thời gia tăng áp lực chi phí đối với các hãng hàng không./.

Giá nhiên liệu tăng sốc, hàng không toàn cầu đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn Xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu leo thang, buộc nhiều hãng bay tăng phụ phí, đối mặt nguy cơ thua lỗ và cắt giảm chuyến bay, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn.

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