Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có bài phát biểu quan trọng tại SCO Plus

Ngày 1/9, theo sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO Plus) tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, chia sẻ đánh giá của lãnh đạo các nước về tình hình thế giới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng thế giới đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc mang tính thời đại; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp, khó đoán định; kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tác động trực tiếp đến người dân của các quốc gia.

Trong khi đó, sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vừa tạo ra những thời cơ cho sự phát triển, cũng vừa đặt ra thách thức về năng lực thích ứng, tự chủ, nhất là với các nước đang phát triển.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch nước kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, hợp tác cùng có lợi, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc và cải tổ Liên hiệp quốc nhằm đáp ứng với tình hình.

Đánh giá cao vai trò của SCO trong 25 năm phát triển với “Tinh thần Thượng Hải,” Phó Chủ tịch nước cho rằng SCO đã trở thành một trong những cơ chế hợp tác quan trọng tại không gian Á-Âu, góp phần giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên, sẵn sàng trở thành Đối tác của SCO và tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam mong muốn cùng SCO tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ lượng tử; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử.

Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, qua đó mở rộng không gian hợp tác, nâng cao tự chủ chiến lược và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trên nền tảng những thành tựu sau 40 năm Đổi mới và hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các nước thành viên và đối tác của SCO hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực hòa bình, an ninh, kết nối, phát triển và thịnh vượng bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng (SCO Plus). (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc.

Tham dự hội nghị có 12 Nguyên thủ quốc gia và 4 Thủ tướng, 1 Phó Chủ tịch nước và 1 Phó Thủ tướng của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại, cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị kỷ niệm dấu mốc 25 năm thành lập của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 15/6/2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ 6 thành viên sáng lập, đến nay SCO đã phát triển thành tổ chức khu vực lớn nhất thế giới với 10 thành viên chính thức, 2 quan sát viên và 15 đối tác đối thoại.

Với gần một nửa dân số thế giới và chiếm khoảng một phần tư GDP toàn cầu, SCO đang ngày càng khẳng định vị thế là lực lượng ổn định và có ảnh hưởng lớn tại khu vực Á-Âu.

Nhân dịp dự Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Kazakhstan Tokayev, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Phó Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva…

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều đánh giá cao quan hệ đang phát triển rất tốt đẹp với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ thực chất giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký SCO và gặp Tổng thống Kyrgyzstan Tổng Thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị SCO, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam.

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