Phó Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký LHQ, tiếp Tổng Thư ký CICA, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, chiều tối 1/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO plus) diễn ra tại Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, tiếp Tổng Thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) Kairat Sarybay và tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Faure Essozimna Gnassingbé.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi gặp Tổng Thư ký António Guterres - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến người đứng đầu Liên hợp quốc.



Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên hợp quốc và cá nhân Ngài Tổng Thư ký đối với hòa bình, ổn định toàn cầu.

Việt Nam ủng hộ Liên hợp quốc phát huy vai trò trung tâm trong công cuộc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải tổ hệ thống Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.



Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc vào năm 2027, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất hai bên sớm hoàn tất xây dựng Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ nếu Liên hợp quốc có nhu cầu đặt thêm trụ sở cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.



Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường tiếp cận các nguồn tài chính xanh và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045.



Tổng Thư ký António Guterres trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhấn mạnh “Việt Nam luôn ở trong tim tôi”, đồng thời nhắc lại kỷ niệm thời thanh niên tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.



Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế -xã hội nổi bật của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác tiên phong, là động lực thúc đẩy hợp tác đa phương trong hệ thống Liên hợp quốc, nhất là những đóng góp thực chất trong hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) và tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng tỷ lệ người Việt Nam làm việc ở Liên hợp quốc.



Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Thư ký António Guterres cho biết Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy cải tổ hệ thống tài chính quốc tế để hỗ trợ cho các nước đang phát triển; đồng thời khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tiếp Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Kazakhstan và cá nhân Tổng Thư ký Kairat Sarybay đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của CICA.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng CICA sau chặng đường 30 năm phát triển đã thực sự trở thành một cơ chế thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm đề cao chủ nghĩa đa phương, ngăn ngừa xung đột, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.



Phó Chủ tịch nước khẳng định là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tham gia đóng góp vào các hoạt động của CICA trong thời gian tới vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững ở châu Á, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7 dự kiến diễn ra tại Baku (Azerbaijan) vào tháng 10/2026, cũng như các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa CICA với các tổ chức quốc tế, khu vực, trong đó có ASEAN.



Tổng Thư ký Kairat Sarybay đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc đề cao các giá trị, nguyên tắc cơ bản của CICA về coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, cũng như ủng hộ các nỗ lực kết nối, mở rộng hợp tác của CICA với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN.

Tổng Thư ký cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của CICA thời gian qua, bao gồm việc kiện toàn bộ máy Ban Thư ký, tổ chức các chuyến thăm và làm việc của Ban Thư ký tại khu vực Đông Nam Á, triển khai dự án Quỹ CICA tại Afghanistan, thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa CICA với cơ quan Liên hợp quốc về chống khủng bố, chuẩn bị tổ chức Diễn đàn phân tích, nghiên cứu chiến lược của CICA tại Ấn Độ, thành lập Hội đồng Phụ nữ CICA.



Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Kairat Sarybay cũng thông tin một số ưu tiên của CICA trong thời gian tới, trong đó có việc thông qua một số văn kiện cấp cao quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh, bầu chọn Chủ tịch và Tổng Thư ký CICA nhiệm kỳ tiếp theo.

Tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Faure Essozimna Gnassingbé, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Togo; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hiệu quả, thực chất, trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng của mỗi nước; đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, rà soát các khuôn khổ hợp tác hiện có và đàm phán, ký kết các hiệp định hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, qua đó khai thác các lợi thế, tiềm năng của cả hai nước; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nông nghiệp nhằm hỗ trợ Togo đảm bảo an ninh lương thực.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, cùng hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu.



Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Faure Essozimna Gnassingbé chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Togo tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo khẳng định thành công của Việt Nam là hình mẫu mà Togo có thể tham khảo, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp; nhất trí với các đề xuất cụ thể của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, ông Faure Essozimna Gnassingbé cho biết sẽ sớm được thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến các thành tựu phát triển của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.



Togo là cửa ngõ quan trọng ở Tây Phi và là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi.

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 367 triệu USD, trong đó, Việt Nam xuất siêu (xuất khẩu 267 triệu USD, nhập khẩu 100 triệu USD). 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 238 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị SCO mở rộng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị SCO Plus, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với SCO, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển.

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