Indonesia phong tỏa hơn 607.000 tài khoản liên quan lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia (IASC) thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã phong tỏa tổng số tiền hơn 724 tỷ rupiah (khoảng 44 triệu USD) liên quan các vụ gian lận giao dịch tài chính, đồng thời thu hồi 204,3 tỷ rupiah để hoàn trả cho các nạn nhân.

Thư ký Lực lượng đặc nhiệm Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp (Satgas PASTI) Hudiyanto cho biết, từ tháng 11/2024 đến 7/2026, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia đã tiếp nhận và xác minh gần 1,18 triệu tài khoản được báo cáo có liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó 607.210 tài khoản đã bị phong tỏa.

Riêng trong 7 tháng của năm 2026, Lực lượng đặc nhiệm Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp tiếp nhận 25.875 đơn khiếu nại liên quan các hoạt động tài chính bất hợp pháp như cho vay trực tuyến, đầu tư và các dịch vụ cầm đồ.

Theo ông Hudiyanto, qua phân tích các khiếu nại, cơ quan chức năng đã nhận diện nhiều thủ đoạn lừa đảo đang được sử dụng để chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại cho người dân. Các hình thức phổ biến gồm đe dọa, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, tự ý giải ngân các khoản vay, mạo danh cơ quan hoặc tổ chức để lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hình thức mời gọi đầu tư bất hợp pháp, tuyển dụng việc làm hưởng hoa hồng, gian lận trong giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ xóa nợ, xóa dữ liệu khoản vay hoặc can thiệp vào lịch sử tín dụng.

Lực lượng đặc nhiệm Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp khuyến cáo người dân nếu là nạn nhân hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần lưu giữ đầy đủ bằng chứng, nhất là tên ứng dụng hoặc trang web liên quan, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn hoặc tên người dùng mà đối tượng sử dụng.

Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia và Lực lượng đặc nhiệm Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh việc xác minh, phong tỏa tài khoản và thu hồi tiền cho các nạn nhân.

Tình trạng lừa đảo tài chính tại Indonesia ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển nhanh của các giao dịch số. Nước này cũng đang đối mặt nguy cơ trở thành địa bàn mới của các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Cảnh sát và Interpol Indonesia cảnh báo các mạng lưới lừa đảo đang dịch chuyển hoạt động vào nước này sau khi bị trấn áp tại các quốc gia Đông Nam Á khác.

Các đường dây này hoạt động dưới nhiều hình thức như lừa đảo đầu tư, lừa tình và cờ bạc trực tuyến, với sự tham gia ngày càng nhiều của các đối tượng nước ngoài./.

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