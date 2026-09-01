Mỹ công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela

Ngày 31/8, Chính phủ Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ đạt được với Venezuela mới đây.

Thỏa thuận được đánh giá có thể định hình quan hệ giữa Washington và Caracas trong lĩnh vực năng lượng.

Theo thông báo của Nhà Trắng, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp quyền khai thác trong thời hạn 100 năm cho công ty North American Blue Energy Partners (NABEP) - nhà sản xuất dầu tư nhân lớn thứ hai của Venezuela, đối với 17 mỏ dầu có trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.

Đổi lại, NABEP đã chuyển nhượng 35% cổ phần tại công ty mẹ cho Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ.

NABEP cũng trao cho Bộ Ngoại giao Mỹ quyền mua 20% sản lượng từ tất cả các mỏ hiện tại và trong tương lai do công ty vận hành với giá thành tương đương chi phí sản xuất, đồng thời dành cho phía Mỹ quyền ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại.

Cũng theo Nhà Trắng, Chính phủ Mỹ sẽ có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm bất kỳ thành viên nào trong hội đồng quản trị của NABEP, đồng thời đa số thành viên hội đồng quản trị phải là công dân Mỹ.

Thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và NABEP chịu sự điều chỉnh của luật pháp Mỹ và thuộc thẩm quyền xét xử của các tòa án Mỹ.

Theo thỏa thuận, hàng triệu thùng dầu từ sản lượng mới của Venezuela sẽ được xử lý tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ và được khai thác, vận chuyển bằng các giàn khoan cũng như cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Chính phủ Mỹ khẳng định thỏa thuận này sẽ được thực hiện với “chi phí bằng 0” đối với người nộp thuế Mỹ.

Dự kiến, trong ngày 1/9, Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nhà máy lọc dầu lớn và nhỏ của Mỹ.

Trước đó, ngày 28/8, ông Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela, theo đó các doanh nghiệp Mỹ sẽ được tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này.

Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela sau nhiều năm suy giảm sản lượng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép phải kiểm soát giá nhiên liệu trong nước và bổ sung dự trữ dầu chiến lược của Mỹ. Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 28% trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran.

Nếu được triển khai đầy đủ, thỏa thuận sẽ đánh dấu mức độ can dự trực tiếp chưa từng có của Mỹ vào ngành dầu khí Venezuela.

Tuy nhiên, kế hoạch có thể đối mặt với những trở ngại pháp lý và chính trị tại Venezuela.

Luật hiện hành hạn chế việc chuyển quyền kiểm soát tài nguyên dầu khí cho nước ngoài, trong khi vai trò và tính hợp pháp của chính quyền lâm thời Venezuela cũng có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Một số nguồn tin Mỹ cho biết các mỏ đang được đàm phán có tổng trữ lượng khoảng 90 tỷ thùng./.

Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela Mỹ và Venezuela đạt thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp Mỹ kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của Venezuela, mở ra bước chuyển lớn trong quan hệ năng lượng hai nước.