Thúc đẩy hợp tác du lịch Hà Nội-Bắc Kinh theo hướng thực chất, hiệu quả

Ngày 1/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội-Việt Nam tại thành phố Bắc Kinh, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai thị trường.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 của thành phố Hà Nội, đồng thời là hoạt động thiết thực góp phần triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027,” cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác và mở rộng trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và các giá trị nhân văn. Trong đó, du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và kết nối nhân dân hai nước.

Đối với Hà Nội, thị trường khách Trung Quốc có nhiều tiềm năng với nhu cầu đa dạng về du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm đô thị và các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Hà Nội xác định Trung Quốc là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế của thành phố; đồng thời mong muốn xây dựng các chương trình hợp tác du lịch lâu dài, ổn định và thực chất với các địa phương, thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hoạt động quảng bá đơn thuần sang tăng cường kết nối, hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch hai bên.

Bên cạnh đó, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác trong quản lý du lịch, chuyển đổi số, quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường và ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách.

Doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Đỗ Quang Tùng đánh giá thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam-Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương hai nước nói riêng phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững.

Theo ông Đỗ Quang Tùng, hợp tác du lịch đã trở thành nền tảng quan trọng cho các hoạt động giao thương, đầu tư và là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hoạt động lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội giới thiệu tới người dân Trung Quốc hình ảnh Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn cùng những nét đặc sắc về đất nước, con người Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh Quách Trúc Thanh, cho rằng Bắc Kinh và Hà Nội là những cửa ngõ quan trọng trong giao lưu văn hóa và du lịch song phương. Hai thành phố có điều kiện tăng cường trao đổi khách, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, qua đó góp phần củng cố giao lưu nhân dân.

Theo bà Quách Trúc Thanh, chương trình tạo diễn đàn để các doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, vận tải, lưu trú và truyền thông hai bên tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác. Phía Bắc Kinh kỳ vọng các doanh nghiệp văn hóa và du lịch hai thành phố coi chương trình là cơ hội tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy trao đổi nguồn khách, cùng xây dựng sản phẩm và quảng bá thương hiệu, trên cơ sở nghiên cứu sát nhu cầu thị trường.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chị Lưu Huệ Đình (Liu Huiting), Giám đốc thương mại Cty GlobalTIX cho biết doanh nghiệp rất quan tâm đến thị trường du lịch Việt Nam. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường du lịch được người dân Trung Quốc quan tâm. Công ty GlobalTIX cũng đã triển khai một số dự án hợp tác nhằm thúc đẩy du lịch tại Việt Nam.

Theo chị Lưu Huệ Đình, thông qua chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội-Việt Nam tại Bắc Kinh lần này, doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các điểm đến, danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch của Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam và góp phần đưa thêm nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 3,08 triệu lượt, tiếp tục đứng đầu các thị trường quốc tế; Hà Nội đón khoảng 461.438 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm hàng đầu của Thủ đô.

Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội-Việt Nam tại Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh giao lưu, hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc được thúc đẩy mạnh mẽ, qua đó góp phần mở rộng các kênh kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường trao đổi khách giữa hai nước./.

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