Thái Lan rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực từ ngày 15/9

Theo thông báo ngày 1/9 của Bộ Ngoại giao Thái Lan, quyết định rút ngắn thời gian du khách được lưu trú không cần thị thực tại nước này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9.

Chính sách này được áp dụng với du khách đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dù du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế Thái Lan, tuy nhiên giới chức nước này khẳng định biện pháp trên là cần thiết để ngăn ngừa tình trạng phạm tội liên quan đến người nước ngoài.

Thời gian qua, nhà chức trách Thái Lan đã tiến hành bắt giữ nhiều người nước ngoài có liên quan đến một loạt vụ án về ma túy, mại dâm, đứng tên trái phép các cơ sở kinh doanh và trường học.

Theo chính sách du lịch hiện nay của Thái Lan, du khách đến từ hơn 90 nước, trong đó có 29 thành viên khối đi lại tự do Schengen của châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và một số nước Nam Mỹ đủ điều kiện lưu trú tại Thái Lan tối đa 60 ngày mà không cần thị thực.

Quy định mới giảm một nửa số thời gian lưu trú không thị thực xuống còn 30 ngày, áp dụng đối với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Mỹ và 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU). Hiện chưa rõ chính sách đối với khoảng 20 quốc gia còn lại trong danh sách miễn thị thực đầu tiên sẽ như thế nào.

Trong khi đó, du khách đến từ Peru, Brazil và Hàn Quốc được phép lưu trú tối đa 90 ngày không cần thị thực, thay vì 60 ngày như trước đây.

Hồi tháng Năm, khi Nội các Thái Lan thông qua chính sách mới về miễn thị thực, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết du khách được phép kéo dài thời gian lưu trú 1 lần, tùy theo đánh giá của cơ quan nhập cảnh nước này.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ước tính Thái Lan đã đón 20,9 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước./.

Thái Lan bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày đối với 93 quốc gia và vùng lãnh thổ Thái Lan điều chỉnh chính sách miễn thị thực, ưu đãi thị thực theo hướng rút ngắn thời gian lưu trú, thu hẹp đối tượng áp dụng và chuẩn hóa quy định nhằm cân bằng phát triển du lịch, bảo đảm an ninh.