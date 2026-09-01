Rực rỡ sắc màu văn hóa trên thảo nguyên Slam Chiêm

Ngày 1/9, tại thảo nguyên Slam Chiêm, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, tổ chức khai mạc Chương trình “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” cùng chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-2/9/2026).

Chương trình diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, khám phá cảnh quan thảo nguyên Slam Chiêm và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Trong xu hướng du khách ngày càng quan tâm tới các điểm đến gần gũi thiên nhiên và những trải nghiệm mang bản sắc địa phương, Slam Chiêm có lợi thế riêng. Thảo nguyên rộng, cảnh quan còn giữ được vẻ tự nhiên và không khí mát mẻ là những yếu tố có thể tạo nên sức hút nếu được tổ chức, khai thác phù hợp.

Điểm nhấn là hoạt động giao lưu, trình diễn thả diều với sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương. Những cánh diều nhiều màu sắc tung bay trên bầu trời rộng lớn của Slam Chiêm, tạo nên không gian sinh động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cùng với hoạt động thả diều, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Giải bóng chuyền hơi nam, nữ kết hợp mang đến những trận đấu hấp dẫn; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong khuôn khổ Chương trình, hoạt động giao lưu văn nghệ với chủ đề “Slam Chiêm - Giai điệu non sông, sắc màu quê hương” cũng để lại nhiều ấn tượng, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc địa phương.

Người dân và du khách tham gia ngày hội, ngắm nhìn những cánh diều được thả trên bầu trời. (Ảnh TTXVN phát)

Thông qua Chương trình, xã Hiệp Lực mong muốn tạo không gian để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người nơi đây đến đông đảo du khách.

Theo lãnh đạo địa phương, Slam Chiêm có không gian rộng lớn, cảnh quan đặc sắc. Tuy nhiên, giá trị của vùng đất không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn được tạo nên từ con người, văn hóa và những giá trị cộng đồng được vun đắp qua thời gian. Vì vậy, người dân được xác định là chủ thể của ngày hội, cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng Slam Chiêm trở thành điểm đến thân thiện, văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Ngày 2/9, lễ hội tiếp tục với các hoạt động thi đấu, giao lưu, vui chơi trước khi tổng kết, trao giải và khép lại chương trình./.

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