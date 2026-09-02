Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước

Với tỷ lệ 370 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 1/9 đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11/12 tới, qua đó tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8/8 và nay được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, biện pháp nêu trên tiếp tục duy trì phần lớn mức chi tiêu hiện hành, trong khi Quốc hội Mỹ chưa hoàn tất bất kỳ dự luật nào trong số 12 dự luật ngân sách thường niên cho tài khóa 2027, bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Việc gia hạn giúp Điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử.



Dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo của cả hai đảng, dù một số hạ nghị sỹ Cộng hòa - trong đó có các thành viên House Freedom Caucus (nhóm các nghị sỹ bảo thủ cực hữu thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện) - phản đối việc tiếp tục duy trì mức chi tiêu hiện nay và một số chính sách được đưa vào dự luật.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của các hạ nghị sỹ Dân chủ giúp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vượt qua những chia rẽ trong nội bộ phe Cộng hòa.



Một số thay đổi trong phiên bản được Thượng viện Mỹ thông qua giúp thu hút sự ủng hộ của đảng Dân chủ, trong đó có việc hạn chế Bộ An ninh Nội địa (DHS) chuyển ngân sách sang lực lượng Tuần tra Biên giới và trì hoãn một quy định có thể trao thêm quyền cho giới chức chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đình chỉ các khoản trợ cấp liên bang.



Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện Mỹ Tom Cole cho rằng biện pháp này tạo ra sự ổn định cho chính phủ và người dân, đồng thời giúp Điện Capitol có thời gian tìm kiếm thỏa thuận ngân sách dài hạn.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Dân chủ Rosa DeLauro nhận định việc thông qua dự luật là bước đầu nhằm đảm bảo quyền quyết định ngân sách thuộc về Quốc hội Mỹ.



Các nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn tránh một cuộc đóng cửa chính phủ mới trong mùa vận động tranh cử. Trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump, Mỹ đã trải qua các đợt gián đoạn hoạt động chính phủ kéo dài, trong đó có một đợt đóng cửa 43 ngày và một đợt liên quan đến DHS kéo dài 76 ngày.



Tuy nhiên, thỏa thuận mới chỉ trì hoãn những bất đồng về ngân sách. Phe Cộng hòa muốn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và cắt giảm phần lớn các chương trình phi quốc phòng, trong khi đảng Dân chủ yêu cầu một thỏa thuận lưỡng đảng và duy trì chi tiêu cho các chương trình trong nước.

Những tranh luận này nhiều khả năng sẽ trở lại sau cuộc bầu cử tháng 11, khi tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ được xác định./.

​

​