Xung đột tại Trung Đông: Iran tập kích loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông

Trong một diễn biến leo thang quân sự nghiêm trọng, quân đội Iran đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Jordan, trong khi hệ thống phòng không Kuwait cũng phải kích hoạt để đánh chặn các UAV xâm nhập.



Hãng thông tấn Tasnim (Iran) ngày 2/9 dẫn thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan.

Camp Titin là căn cứ huấn luyện quan trọng nằm bên bờ Vịnh Aqaba, gần biên giới với Israel và Saudi Arabia.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, IRGC cùng lúc tuyên bố đã triển khai loạt UAV tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại Căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

IRGC khẳng định đây là giai đoạn thứ 29 của chiến dịch quy mô lớn mang tên “Chiến dịch Sấm sét” (Operation Thunder) nhằm đáp trả những cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm 1/9 (giờ địa phương).

Sheikh Isa được đánh giá là trung tâm điều phối và bảo dưỡng khí tài trinh sát, máy bay trực thăng trọng yếu của quân đội Mỹ tại vùng Vịnh.



Trong khi đó tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang nước này thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đáp trả loạt UAV xâm nhập không phận.

Phía Kuwait xác nhận những tiếng nổ vang lên là kết quả của việc đánh chặn và vô hiệu hóa thành công những chiếc UAV được cho là có liên quan đến Iran.

Quân đội Kuwait hiện duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược.



Giới phân tích nhận định việc Iran trực tiếp nhắm mục tiêu vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia đồng minh là đòn trả đũa quyết liệt trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai bên đã bước sang tháng thứ 7.

Những vụ tấn công hiệp đồng này chứng tỏ năng lực tác chiến đa diện của Tehran, đồng thời đẩy an ninh tại khu vực vùng Vịnh và hành lang kinh tế Trung Đông vào trạng thái báo động đỏ, đe dọa trực tiếp đến ổn định hàng hải và năng lượng toàn cầu./.

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