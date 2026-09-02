Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Dòng người nườm nượp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh

Trong hai ngày 1-2/9, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí. Sáng 1/9, hàng nghìn người dân và du khách đã đến tham quan, khiến khu vực bảo tàng đông đúc từ sớm.

Theo dõi VietnamPlus
Dòng người nườm nượp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 2/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Dòng người nườm nượp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9.

Triển khai phương án phạt nguội xe chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Cảnh báo tình trạng “thổi giá” sách giáo khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bão số 5 suy yếu, di chuyển hướng ra khỏi Biển Đông.

Ca sỹ Tóc Tiên sẽ đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Gaza.

Nga đề xuất chính sách miễn thị thực vĩnh viễn với Trung Quốc.

Giải cứu hàng trăm người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau trận lũ lụt ở biên giới Nepal-Trung Quốc./.

(Vietnam+)
#cầu nhật tân #phạt nguội #vi phạm giao thông #nghỉ lễ 2/9 #thời tiết mới nhất

Podcast mới nhất

Dọc những tuyến phố trung tâm Hà Nội, cờ đỏ sao vàng rực rỡ giữa những vòm cây xanh, hòa cùng nhịp sống thường ngày của người dân trong sáng Quốc khánh 2/9, tạo nên một diện mạo Thủ đô vừa bình yên, vừa trang trọng trong ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Hà Nội những ngày Thu rợp bóng cờ Tổ Quốc

Tháng Chín về, Hà Nội rực rỡ sắc cờ Tổ quốc giữa những vòm cây xanh và nắng Thu trong trẻo. Trên phố phường, từ những góc nhỏ đến các tuyến đường trung tâm, lá cờ đỏ sao vàng đưa ký ức mùa Thu Độc lập năm 1945 hòa vào nhịp sống hôm nay, làm nên sắc màu đặc biệt của Tết Độc lập.

Nghe