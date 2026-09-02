Dòng người nườm nượp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh

Tháng Chín về, Hà Nội rực rỡ sắc cờ Tổ quốc giữa những vòm cây xanh và nắng Thu trong trẻo. Trên phố phường, từ những góc nhỏ đến các tuyến đường trung tâm, lá cờ đỏ sao vàng đưa ký ức mùa Thu Độc lập năm 1945 hòa vào nhịp sống hôm nay, làm nên sắc màu đặc biệt của Tết Độc lập.