Bão số 5 gây sóng cao, biển động, cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền

Theo bản tin lúc 20 giờ ngày 1/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 có cường độ và hướng di chuyển không thay đổi. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng cao, biển động mạnh.

Theo đó, hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc-115,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đến 19 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc -117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc -117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc sau là Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc -116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 20 giờ 30 phút ngày 1/9 đến 1 giờ 30 phút ngày 2/9, khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt tại các xã, phường: Hướng Lập, Hướng Phùng, Lao Bảo, Tân Lập, Đakrông, Khe Sanh, Lìa, Tà Rụt, A Dơi, Ba Lòng, Cam Lộ, Hướng Hiệp, La Lay. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 31/8 đến 19 giờ ngày 1/9, khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lao Bảo 182,8mm, Tân Long 176,6 mm,…Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bão số 5 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông Đến 13 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc -117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.