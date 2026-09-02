Triển khai phương án phạt nguội xe vi phạm trên cầu Nhật Tân

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng khảo sát cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm hạn chế tai nạn liên hoàn.

Bản tin 60s ngày 2/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Triển khai phương án phạt nguội xe chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Dòng người nườm nượp tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9.

Cảnh báo tình trạng “thổi giá” sách giáo khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bão số 5 suy yếu, di chuyển hướng ra khỏi Biển Đông.

Ca sỹ Tóc Tiên sẽ đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Gaza.

Nga đề xuất chính sách miễn thị thực vĩnh viễn với Trung Quốc.

Giải cứu hàng trăm người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau trận lũ lụt ở biên giới Nepal-Trung Quốc./.