Sống động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tác phẩm nghệ thuật tại Lào

Diễn ra từ ngày 27-31/8/2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” đã thu hút sự quan tâm, tham quan của đông đảo cán bộ, nhân dân Lào, cộng đồng người Việt Nam cùng bạn bè quốc tế.

Với 50 tác phẩm hội họa giàu cảm xúc của cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý, triển lãm không chỉ là mốc son văn hóa-nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), mà còn là nhịp cầu thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Theo cảm nhận của phóng viên TTXVN tại Lào, không gian triển lãm như một cuốn nhật ký lịch sử bằng tranh đầy sinh động. Bằng những nét vẽ mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm, 50 tác phẩm hội họa tái hiện trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại cùng những dấu mốc lịch sử trọng đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm đưa người xem đi qua từng chặng đường lịch sử: từ khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, qua 30 năm bôn ba nơi xứ người, cho đến giai đoạn Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc.

Qua từng gam màu, hình ảnh Bác Hồ hiện lên vừa là vị lãnh tụ kiệt xuất, nhà chiến sỹ cách mạng kiên trung của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, vừa là một con người vô cùng giản dị, thanh bạch, chan hòa tình yêu thương đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đánh giá về giá trị nghệ thuật và tư tưởng của các bức họa, Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, không giấu được sự xúc động trước tấm lòng kính yêu Bác của tác giả. Cố họa sỹ Đào Trọng Lý đã vẽ bằng tất cả sự ngưỡng mộ sâu sắc, chuyển tải những bức ảnh tư liệu đen trắng thành các tác phẩm sơn dầu, sơn mài giàu sắc màu, đưa hình ảnh Người đến gần hơn với công chúng.

Chia sẻ về tình cảm đặc biệt đong đầy trong từng nét vẽ, Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh: “Cái đặc biệt trong những tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý tức là những tác phẩm này rất tình cảm. Ông gửi gắm tất cả những tình cảm của mình đối với Bác Hồ. Do vậy, những tác phẩm này cũng mang đến những tình cảm rất đặc biệt. Hình ảnh của Bác được thể hiện qua tác phẩm này rất gần gũi, rất sống động, rất dễ làm cho tất cả mọi người đều có chung một tình cảm đặc biệt với Bác Hồ và giúp cho công chúng trong nước cùng bạn bè quốc tế hiểu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng, sự vĩ đại nhưng cũng là sự bình dị trong cuộc sống đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua triển lãm lần này.”

Không chỉ chạm đến trái tim giới nghiên cứu nghệ thuật, không gian trưng bày còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng thế hệ trẻ Lào - những người đang tiếp nối sứ mệnh giữ gìn tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc.

Có mặt từ rất sớm, em Namthip Keovongphet, học sinh lớp 11 Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, ngắm nhìn từng bức tranh với sự trân trọng và kính phục. Đối với Namthip, triển lãm là bài học lịch sử trực quan vô cùng giá trị, giúp em hiểu sâu sắc hơn về sự nghiệp cách mạng của Bác và tình đoàn kết hai nước.

Ngắm nhìn những bức phác họa chân thực về Bác, em Namthip Keovongphet bộc bạch: “Em cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi được đến tham quan triển lãm ảnh lần này. Đây là bài học rất bổ ích đối với em, giúp em có thêm kiến thức thực tế để áp dụng vào việc học tập tại trường. Tại triển lãm, em đã được học hỏi và hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Em sẽ ghi nhớ những bài học quý báu này, luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ đối với hai dân tộc Lào-Việt Nam và hứa sẽ nỗ lực học tập để góp phần giữ gìn tình hữu nghị giữa hai nước mãi mãi bền vững.”

Đến tham dự và cắt băng khai mạc sự kiện, đồng chí Suonsavan Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, khẳng định triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa hết sức to lớn chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đồng chí Suonsavan Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Triển lãm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Suonsavan Vinhaket đánh giá cao giá trị tư tưởng của các tác phẩm khi phản ánh sinh động hành trình gian khổ nhưng vô cùng vinh quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên bán đảo Đông Dương.

Đánh giá về tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của sự kiện đối với thế hệ trẻ cũng như nhân dân Lào, đồng chí Suonsavan Vinhaket khẳng định: “Các tác phẩm đã khắc họa rõ nét từng giai đoạn hoạt động của Người tại châu Á, châu Âu... Đây là di sản vô giá cho thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo. Triển lãm giúp thế hệ trẻ Lào hiểu rõ hơn về lịch sử quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào cũng như những hoạt động tầm vóc quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng nên mở rộng quy mô và kéo dài thời gian tổ chức triển lãm để đông đảo các tầng lớp nhân dân có điều kiện đến tham quan, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, giúp xã hội hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam, cũng như những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.”

50 tác phẩm hội họa xuất sắc tại Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” được cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2018 - 2024 bằng cả tấm lòng hướng về Tổ quốc.

Triển lãm do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, chính thức mở cửa phục vụ công chúng, kiều bào và bạn bè quốc tế tham quan từ ngày 27-31/8/2026 tại thủ đô Vientiane.

Sự thành công của triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần thắp sáng thêm tình đoàn kết thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Lan tỏa tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào diễn ra trang trọng, ý nghĩa, góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.