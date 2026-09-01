Từ ánh hào quang đến những điều tử tế: Miss World lan tỏa vẻ đẹp có mục đích

Từ giải phụ Beauty With a Purpose đến những hoạt động thiện nguyện cùng 111 thí sinh, Miss World 2026 tại Nha Trang cho thấy sắc đẹp được đo bằng khả năng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bước ra ngoài sân khấu sắc đẹp, hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam đang được nối dài bằng những câu chuyện về trách nhiệm xã hội, giao lưu văn hóa và sự sẻ chia.

Trong đó, việc Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 24 Beauty With a Purpose cùng chuỗi hoạt động cộng đồng của các thí sinh cho thấy sắc đẹp không dừng ở khả năng tỏa sáng, mà được trao thêm ý nghĩa khi có thể tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Bảo Ngọc vào Top 24 Beauty With a Purpose

Tối 31/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được gọi tên trong Top 24 Beauty With a Purpose tại Miss World 2026, tiếp tục ghi dấu trong hành trình của đại diện Việt Nam trước thềm chung kết ngày 5/9.

Dạ tiệc Beauty With a Purpose diễn ra tại Nha Trang, với sự tham dự của ban tổ chức Miss World, các giám đốc quốc gia, 111 thí sinh và khách mời quốc tế. Sự kiện có bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri; Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska và bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam.

Tâm điểm của chương trình là 24 thí sinh được lựa chọn vào Beauty With a Purpose. Mỗi người có hai phút trình bày về dự án cộng đồng, cách triển khai và những tác động thực tế tại quốc gia của mình.

Các thí sinh trong phần thi Beauty With a Purpose. (Ảnh: BTC)

Trong số sáu đại diện của khu vực châu Á và châu Đại Dương, Bảo Ngọc giới thiệu Gen Zero, dự án tập trung trao quyền cho thanh niên trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở trồng cây, giảm rác thải nhựa hay tuyên truyền, dự án hướng tới việc giúp người trẻ hiểu chính sách, tham gia đối thoại và kết nối với các tổ chức trong nước, quốc tế.

Bảo Ngọc cho rằng người trẻ không chỉ là đối tượng chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mà cần được trao cơ hội tham gia xây dựng giải pháp, biến sự quan tâm thành hành động có hệ thống, đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

“Hơn cả một chiếc vương miện, tôi hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng,” Bảo Ngọc từng chia sẻ về mục tiêu tại cuộc thi.

Theo thể thức Miss World 2026, bốn thí sinh chiến thắng Beauty With a Purpose theo từng khu vực sẽ giành quyền vào Top 40. Hai dự án được đánh giá cao nhất tiếp tục có suất vào Top 20 và Top 12, trong khi người chiến thắng chung cuộc của phần thi được bảo đảm vị trí trong Top 6.

Những dự án được giới thiệu tại dạ tiệc cho thấy Beauty With a Purpose vừa là phần thi để tìm kiếm người đẹp có câu chuyện nhân ái, vừa là không gian để các thí sinh đưa những vấn đề xã hội tại quê hương mình đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Phiên đấu giá từ thiện ngay sau phần thuyết trình. (Ảnh: BTC)

Từ câu chuyện của các quốc gia đến những giá trị được chia sẻ

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua phiên đấu giá từ thiện ngay sau phần thuyết trình. Các thí sinh giới thiệu vật phẩm mang từ quê hương, kể câu chuyện văn hóa phía sau và kêu gọi khách mời tham gia đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được dành cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Vật phẩm của Bảo Ngọc là bộ đầm dạ hội dáng đuôi cá do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện, được tạo nên từ hàng nghìn hạt pha lê thêu thủ công, với phần vai tạo hình như đôi cánh. Thiết kế được bán đấu giá 1.500 USD.

Gây chú ý là vật phẩm của đại diện Tanzania Latricia Ian Sawe, gồm một sợi dây chuyền đính viên Tanzanite 0,5 carat đặt trên nền bạc 925, đi cùng bức tranh mô tả thiên nhiên Tanzania. Vật phẩm được bà Phạm Kim Dung mua với tổng giá trị 10.000 USD.

Sau khi chốt mức đấu giá, Chủ tịch Miss World Vietnam dành thời gian giới thiệu Tanzania với các quan khách quốc tế. Đây là quốc gia đăng cai Miss World 2027, tiếp nối Việt Nam trong hành trình tổ chức cuộc thi.

Thiết kế vật phẩm của Bảo Ngọc được bán đấu giá 1.500 USD. (Ảnh: BTC)

Phiên đấu giá cũng giới thiệu nhiều vật phẩm mang dấu ấn riêng của các quốc gia, từ Purpose Celebration Necklace của đại diện Venezuela đến đôi giày múa ballet của đại diện Đan Mạch. Trong một khoảnh khắc đáng chú ý, Bảo Ngọc còn hỗ trợ đại diện Trung Quốc giới thiệu vật phẩm đấu giá bằng tiếng Anh.

Những câu chuyện được đưa lên sân khấu vì thế không chỉ xoay quanh nhan sắc. Mỗi vật phẩm trở thành một cách giới thiệu văn hóa, ký ức và con người của một quốc gia, đồng thời kết nối những giá trị ấy với hoạt động cộng đồng.

Tinh thần “Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả” cũng được nối dài trong chuỗi hoạt động của Miss World tại Khánh Hòa.

Cũng trong ngày 31/8, 111 thí sinh của cuộc thi còn tham gia chương trình trao quà khuyến học cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Ban tổ chức Miss World cùng các đối tác trao tổng cộng 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà cho 200 em trước thềm năm học mới. Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng các đại diện trực tiếp trao quà và giao lưu với các em.

Thông tin từ ban tổ chức, sau hoạt động cộng đồng, các thí sinh tiếp tục tập luyện cho Dances of the World ngày 2/9 và chung kết Miss World 2026 ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang.

﻿ Ban tổ chức trao quà khuyến học cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: BTC)

Sân khấu ngoài trời dài hơn 110 m, được trang bị hệ thống màn hình LED và âm thanh công suất lớn, phục vụ hơn 5.000 khán giả. Hơn 500 nhân sự đã tham gia thi công, vận hành và chuẩn bị trong hơn 10 ngày qua.

Dances of the World, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, ban tổ chức cho biết sẽ đưa trang phục, âm nhạc và vũ điệu truyền thống của các quốc gia lên sân khấu Nha Trang.

Từ dự án nhân ái của Bảo Ngọc, những dự án xã hội của các thí sinh đến hành trình 111 người đẹp cùng trao quà cho trẻ em Khánh Hòa, Miss World 2026 mang tới thông điệp rộng hơn về nhan sắc: không chỉ để tỏa sáng, mà để kết nối, sẻ chia và tạo ra những điều tốt đẹp vượt ra ngoài ánh đèn sân khấu./.

Bảo Ngọc đã “hội nhập nhưng không hòa tan” thế nào ở Miss World lần thứ 73? Từ câu chuyện 1 quốc đảo có thể mất nơi gọi là nhà vì biến đổi khí hậu đến thông điệp “hội nhập nhưng không hòa tan,” Bảo Ngọc mang tới một cách nhìn vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi nhan sắc.