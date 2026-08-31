Hộ linh tráng sỹ: Trường hợp "vô tiền khoáng hậu" của phòng vé Việt

Poster cũ (trái) và poster mới của "Hộ linh tráng sỹ" do đoàn phim cung cấp.

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu "Hộ linh tráng sỹ" chỉ đạt 14,1 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Với 5 tỷ đồng đến từ các suất chiếu sớm 25-27/8, mức doanh thu này bị coi là một thành tích yếu.

Để khắc phục tình hình, êkíp "Hộ linh tráng sỹ" sẽ tung bản phim rút gọn dài 135 phút từ 31/8, chiếu song song với bản gốc 155 phút. Đây không chỉ là nỗ lực nhằm cải thiện doanh thu, mà còn để lấy lại niềm tin của khán giả.

Vừa ra mắt đã công bố sửa

Từ những suất chiếu sớm, phim đã mang về loạt ý kiến đa chiều. Trong khi các ý kiến khen phim tập trung vào quy mô hoành tráng và cảm xúc sử thi hoành tráng bao trùm, cùng một số gương mặt diễn viên nổi bật và các yếu tố khác; thì ý kiến chê chỉ ra kịch bản phim rời rạc, lời thoại kém tự nhiên, trọng tâm phim bị đặt sai chỗ, thiết kế âm thanh, âm nhạc kém kỳ vọng...

Tuy nhiên, "Hộ linh tráng sỹ" vẫn khơi dậy phần nào cảm hứng và kỳ vọng ở người xem nhờ hình ảnh và võ thuật đẹp mắt, câu chuyện tiềm năng, có tầm vóc và ý nghĩa quan trọng với điện ảnh Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) khẳng định "Hộ linh tráng sỹ" có hai tiền đề tốt nằm ở câu chuyện và giá trị đầu tư, giá trị sản xuất cao.

Về câu chuyện, sự thật về mộ vua Đinh không chỉ là chuyện sử lan truyền mạnh mẽ trong dân gian, mà còn có sức hút với công chúng nhờ màu sắc lịch sử, huyền bí. Về giá trị sản xuất, phim được đầu tư với giá trị sản xuất (production value) cao, có những gương mặt diễn viên và thành viên êkíp bảo chứng, thiết kế hành động công phu...

"Dù các yếu tố chỉ trích hướng đến mặt kỹ thuật dựng, kỹ thuật biên tập... khi đặt lên bàn cân, những tiền đề nói trên vẫn có sức nặng hơn. Ngoài ra, chính sự cầu thị của phía sản xuất đã cộng hưởng vào những người có đóng góp tích cực," ông Tuấn nhấn mạnh định.

Êkíp đã thể hiện thái độ lắng nghe và nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa, tạo nên trường hợp chưa từng có ở điện ảnh Việt: Công bố chỉnh sửa phim ngay ngày đầu công chiếu.

Cụ thể, sau khi ra mắt báo chí từ 22/8 và chiếu sớm từ 25/8, phim bắt đầu nhận về phản hồi đa chiều từ người xem. Đến 28/8 là ngày đầu công chiếu toàn quốc, êkíp công bố sẽ tung bản phim mới và rút gọn do đạo diễn-nhà dựng phim Hàm Trần phụ trách. Tối 30/8, đoàn phim phối hợp Xích Quỷ Academy - đơn vị dạy làm phim từng lên tiếng chê trailer trước đó - cho ra bản trailer mới hấp dẫn hơn, đồng thời công bố poster mới.

Với nỗ lực của êkíp, nhiều khán giả đang kỳ vọng vào các chuyển biến tích cực cho "Hộ linh tráng sỹ" trong những ngày tiếp theo, đặc biệt khi kỳ nghỉ 2/9 còn 3 ngày.

Trailer mới (cho bản rút gọn):

Nghi vấn về bản dựng 135 phút

Trước diễn biến "thần tốc" chưa từng có của "Hộ linh tráng sỹ," khán giả một số diễn đàn cho rằng bản dựng 135 phút đã được dựng song song với bản gốc 155 phút từ trước khi ra rạp. Việc tung bản dựng rút gọn là "chiêu trò" của đoàn phim nhằm thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, đoàn phim và Cục trưởng Cục Điện ảnh đã lên tiếng làm rõ nghi vấn này.

Đại diện nhà sản xuất BHD - bà Ngô Thị Bích Hiền cho biết tối 26/8, khi nhà dựng phim Hàm Trần chủ động liên hệ và ngỏ ý dựng lại phim, êkíp đã lập tức đồng ý vì trùng với dự định của mình.

Bà Ngô Thị Bích Hiền (đeo kính râm gần bìa phải ảnh) chụp cùng dàn diễn viên. Ảnh do diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đăng tải.

Ngay trong ngày 27/8, phía BHD và Hàm Trần đã cùng ngồi lại để xử lý bản phim trong nhiều giờ liên tục. 7 giờ sáng ngày 28/8, bản dựng 135 phút sẵn sàng. Chiều cùng ngày, phim được gửi nộp Cục Điện ảnh và nhận tin được cấp giấy phép.

"Bản thân chúng tôi cũng không thể tin có thể hoàn thành việc này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Có những suy nghĩ về việc có thể nhà sản xuất cố tình làm hai bản này cũng dễ xảy ra và chúng tôi rất chia sẻ cùng các bạn," bà Ngô Thị Bích Hiền cho biết.

Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn, kiêm vai hữu tướng quân.

Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn thừa nhận không chia sẻ trailer và teaser gốc lên trang cá nhân vì kém hấp dẫn. Anh cũng cởi mở, kể lại câu chuyện tương tự về "Dòng máu anh hùng" (2007) của đạo diễn, anh trai Charlie Nguyễn, rằng trước khi ra mắt và tạo tiếng vang, tác phẩm từng có bản dựng "lê thê tới khó chịu," bị chê hơn "Hộ linh tráng sỹ" rất nhiều.

Nguyên nhân chung - cũng là điều mà Johnny Trí Nguyễn mong khán giả hiểu để thông cảm - là vì đạo diễn vì quá tâm huyết và say sưa với "đứa con đẻ" nên không nhận ra thiếu sót ở bản dựng phim của mình.

Về phía Cục Điện ảnh, Cục trưởng Đặng Trần Cường cũng đã xác nhận với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus rằng bản dựng 135 phút được gửi đến trong ngày 28/8, không phải được gửi từ trước và cùng lúc với bản 155 phút như dư luận đồn đoán.

Trong dịp cuối tuần từ 28/8-30/8 vừa qua, hai phim ra mắt dịp nghỉ lễ 2/9 là "Hộ linh tráng sỹ" và "Quý tử vượt giàu" đều đạt doanh thu mở màn kém so với kỳ vọng. "Hộ linh tráng sỹ" thường xuyên chỉ đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng dù được đầu tư công phu (có nguồn nói kinh phí 100 tỷ đồng), lại được coi là phim "đinh" của kỳ nghỉ lễ, kéo theo tình hình phòng vé nói chung khá ảm đạm. "Quý tử vượt giàu" không có hiệu ứng truyền miệng rộng rãi, thu tổng cộng 16 tỷ cũng sau 6 ngày (3 ngày chiếu sớm), phải giành vị trí với "Harry Potter và hòn đá phù thủy," dù là phim chiếu lại, không có quảng bá rầm rộ. Phần lớn thời gian, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đứng top 1 dù đã ra mắt từ 3 tuần trước. Phim đạt doanh thu ổn định, ít gặp trở ngại từ hai phim ra mắt dịp lễ, đến nay thu hơn 140 tỷ đồng.

Phim "Hộ linh tráng sỹ" giảm thời lượng, sửa bản chiếu sau phản hồi khán giả Đoàn phim cho biết đã mời đạo diễn/nhà dựng phim Hàm Trần tham gia dựng bản phim mới, giảm 20 phút thời lượng xuống còn 135 phút, với kỳ vọng làm tăng kịch tính so với bản gốc.