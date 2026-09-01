Sách ảnh đặc biệt về biển đảo và di sản văn hóa Việt ra mắt dịp 2/9

Hai sách ảnh mới nhất của tác giả Nguyễn Á. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho ra mắt hai sách ảnh có tựa đề "Những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh" và "Chuyện về biển đảo quê hương." Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành.

Đây lần lượt là sách ảnh thứ 25 và 26 của tác giả Nguyễn Á, ghi lại hành trình hơn 30 năm gắn bó với nhiếp ảnh của ông.

"Chuyện về biển đảo quê hương" dày hơn 210 trang, là hành trình chu du qua 5 vùng Hải quân Việt Nam, được bắt tay thực hiện từ năm 2010 khi tác giả lần đầu đến Trường Sa.

Cuốn sách ghi lại bằng ảnh nhiều câu chuyện và khoảnh khắc về con người, biển đảo, cũng như các giá trị văn hóa-xã hội Việt gắn liền với bờ biển. Song song với đó là sự đồng hành thường trực của lực lượng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự và môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo.

Tại Hà Nội, du khách ghé Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ thấy một số ảnh/chùm ảnh của tác giả đang được trưng bày. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội, Đại tá Ngô Văn Lúa, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân xúc động và tự hào khi những hình ảnh của người lính nơi biển đảo được tôn vinh trong sách.

"Đây là động lực thôi thúc chúng tôi càng thêm trách nhiệm, vững chắc tay súng, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao," Đại tá Ngô Văn Lúa nhận xét.

Tác phẩm thứ hai "Những di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh" có độ dày tương tự, mang đến 17 di sản phong phú của Việt Nam, trải dài khắp ba miền Bắc, Trung và Nam.

Đó là Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật Xòe Thái; Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ; Nhã nhạc Cung đình Huế; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên...

Một khoảnh khắc trình diễn Xòe Thái. (Ảnh: Nguyễn Á)

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận xét kho tàng di sản văn hóa Việt Nam là vô cùng phong phú và đa dạng, là di sản đang sống, từ đó đánh giá cao tác phẩm sách ảnh.

"Điều tôi đặc biệt ấn tượng ở những bức ảnh của Nguyễn Á là việc giúp người xem cảm nhận rõ hơn sức sống của di sản. Qua đó chúng ta không chỉ thấy các thực hành và biểu đạt văn hóa, mà còn thấy những con người và cộng đồng đã tạo nên, giữ gìn và tiếp nối các giá trị ấy.

Nhiếp ảnh hay những bộ ảnh của Nguyễn Á có thể giúp di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và khán giả quốc tế," người đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận xét.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ văn hóa truyền thống đến những khoảnh khắc về biển đảo, nghệ sỹ 58 tuổi đã nỗ lực ghi lại những giá trị Việt Nam, hay cũng những giá trị mang tính di sản đất nước bằng ảnh. Ông không khỏi xúc động khi nhớ lại những cơ hội quý báu trên hành trình theo đuổi hai chủ đề này.

Với cuốn "Chuyện biển đảo quê hương," đó là vinh dự được tiếp cận Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Vùng 1, phức tạp và tuyệt mật cùng hàng loạt khoảnh khắc sống động khác. Hay với cuốn về 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đó là hành trình trải dài hơn một thập kỷ theo đuổi những chân dung và câu chuyện tiêu biểu.

"Tôi xúc động và may mắn khi được người xem khen và trân trọng những nỗ lực của mình," nghệ sỹ nhiếp ảnh bộc bạch.

Hiện triển lãm một số ảnh và bộ ảnh của Nguyễn Á đang được đặt tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, mở cửa tự do cho du khách ghé thăm./.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á dõi ống kính theo những vấn đề thời hậu chiến Qua hai cuốn sách ảnh song ngữ, Nguyễn Á mong muốn cất lên tiếng nói để thế hệ trẻ và dư luận quốc tế thấu hiểu hơn về chiến tranh Việt Nam và từ đó, biết trân quý hòa bình