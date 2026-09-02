Hà Nội phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn qua hai nút giao cửa ngõ ngày 2/9

Trước dự báo lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Thời gian thực hiện phương án từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2/9/2026.

Theo đó, căn cứ tình hình giao thông thực tế, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên nhằm giảm áp lực giao thông tại các khu vực cửa ngõ, hạn chế xảy ra ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương chủ động nắm bắt tình hình, lưu lượng phương tiện, tổ chức điều tiết giao thông ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Phương án phân luồng cũng sẽ được kịp thời điều chỉnh khi lưu lượng phương tiện tăng cao, bảo đảm giao thông an toàn, liên tục và thông suốt.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9 cần chủ động thời gian, hành trình; đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện và không đi vào làn dừng khẩn cấp khi mật độ phương tiện đông./.

Tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết trong ngày 1/9 So với cùng kỳ năm 2025 (từ 15h ngày 31/8/2025 đến 15h ngày 1/9/2025), tai nạn giao thông giảm 4 vụ (8%), giảm 8 người chết (26,67%), tăng 1 người bị thương (3,03%).