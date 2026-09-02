Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sỹ người Pháp

Gần 40 năm gắn bó với Việt Nam trong các chương trình hợp tác y tế, bác sỹ Gildas Tréguier - Tổng Thư ký Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV) - đã có cơ hội chứng kiến những bước chuyển mình sâu sắc của đất nước, từ những năm đầu Đổi mới, mở cửa với thế giới đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hiện nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), bác sỹ Tréguier cho biết ông bắt đầu tham gia tiến trình hợp tác y tế giữa Pháp và Việt Nam từ năm 1988. Gần 4 thập kỷ gắn bó đã giúp ông trở thành một nhân chứng trực tiếp của những thay đổi lớn tại Việt Nam, từ công cuộc Đổi mới được khởi xướng tháng 12/1986, sự kiện Mỹ dỡ bỏ cấm vận năm 1994 đến giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ từ những năm 2000.

Sinh năm 1955 tại Quimperlé, vùng Bretagne, bác sỹ Tréguier là chuyên gia về nhi khoa và sơ sinh. Ông từng công tác tại Trung tâm Bệnh viện Bretagne Sud (GHBS) và đảm nhiệm nhiều vị trí trong các lĩnh vực chăm sóc trẻ em, sức khỏe chu sinh và can thiệp sớm.

Hiện ông là Tổng Thư ký FSFV, Chủ tịch Hiệp hội Hành động vì sự Phát triển và Bảo vệ Trẻ em (APPEL), Điều phối viên y tế chương trình hợp tác của GHBS với Việt Nam và thành viên Ban Chấp hành toàn quốc Hội Hữu nghị Pháp-Việt. Bác sỹ Tréguier cũng là Chủ tịch sáng lập Đài quan sát 1.000 ngày đầu đời tại Bretagne (OMPJ).

Mối duyên với Việt Nam bắt đầu từ năm 1988 và dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của vị bác sỹ người Bretagne. Suốt gần 40 năm qua, ông trực tiếp tham gia các giai đoạn khác nhau của chương trình “Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam,” do Hiệp hội APPEL, GHBS cùng nhiều đối tác triển khai, trong đó có thành phố Lorient và vùng Bretagne. Ông cũng có hơn 10 năm đồng hành với FSFV, tổ chức được thành lập năm 2015.

Sự gắn bó ấy được duy trì cả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Việt Nam, FSFV đã tích cực kết nối các đối tác, tìm kiếm nguồn hỗ trợ vaccine, máy thở, trang thiết bị và vật tư y tế, góp phần hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch.

Bác sỹ Gildas Tréguier tham gia thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 hồi đầu năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cương vị Tổng Thư ký Liên đoàn, bác sỹ Tréguier cũng trực tiếp tham gia các hoạt động trao đổi, kết nối giữa giới y tế hai nước trong giai đoạn này.

Nhìn lại chặng đường đã trải qua, bác sỹ Tréguier thừa nhận góc nhìn của ông về Việt Nam mang dấu ấn của một bác sỹ, với sự quan tâm trước hết dành cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Nhưng đó đồng thời là góc nhìn của một người bạn, thậm chí, như chính ông nói, một người “yêu” Việt Nam - đất nước mà theo ông, người châu Âu có rất nhiều điều để học hỏi và chia sẻ.

Từ những năm Việt Nam còn trong quá trình thoát khỏi tình trạng bị cô lập quốc tế, bác sỹ Tréguier đã chứng kiến đất nước từng bước mở cửa với thế giới sau Đổi mới, rồi bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ từ những năm 2000. Theo ông, những thành tựu phát triển của Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận và khiến không ít nhà hoạch định chính sách phương Tây quan tâm.

Đánh giá về Việt Nam hiện nay, bác sỹ Tréguier cho rằng năm 2026 có thể là một dấu mốc đáng chú ý, khi đất nước đang có những chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh các chương trình cải cách cơ cấu lớn được triển khai sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với dân số tiến gần 102 triệu người và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân chính thức trên 6% trong giai đoạn 2012-2025, theo ông, Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có sự phát triển toàn diện nổi bật. Sự ổn định chính trị cũng giúp Việt Nam trở thành một đối tác được các cường quốc kinh tế coi trọng.

Bác sỹ Tréguier nhận định sau khi vươn lên nhóm các quốc gia có trình độ phát triển trung bình cao trong những năm 2010, Việt Nam đang trên đường tiến tới mục tiêu gia nhập nhóm các nước phát triển. Ông đặc biệt chú ý đến những cải cách đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư và tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, qua đó nâng cao hiệu quả của một nền kinh tế mở.

Theo bác sỹ Tréguier, những thay đổi về kinh tế cũng tác động tích cực và sâu sắc tới xã hội. Từ góc nhìn của một vị bác sỹ đã theo dõi Việt Nam suốt gần 4 thập kỷ vừa qua, ông đặc biệt ấn tượng với những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đang dần tiến gần mức của các nước phát triển nhất, trong khi tuổi thọ trung bình đã vượt 70.

Cùng với những tiến bộ đó, Việt Nam cũng đang chứng kiến những thay đổi đáng kể về dân số, với xu hướng già hóa ngày càng rõ, tuổi thọ tăng lên trong khi tỷ lệ sinh giảm và số trẻ được sinh ra có xu hướng chững lại.

Qua nhiều năm tham gia thúc đẩy hợp tác, bác sỹ Tréguier cũng đặc biệt ấn tượng trước sự tiến bộ về chuyên môn của các đối tác Việt Nam. Theo ông, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao, kéo theo những yêu cầu hợp tác ngày càng chuyên sâu. Đây cũng là thách thức đòi hỏi các đối tác Pháp phải không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng.

Sau gần 4 thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, với bác sỹ Tréguier, mối quan hệ này không đơn thuần là một hành trình hợp tác nghề nghiệp. Đó còn là những mối liên kết giữa con người với con người được bồi đắp qua nhiều năm và nhiều thế hệ.

Ông ví những con người góp phần làm nên lịch sử như vô số “viên gạch nhỏ”, phần lớn thầm lặng và ít được biết đến, nhưng khi gắn kết với nhau sẽ góp phần tạo dựng nên một công trình lớn.

Với bác sỹ Tréguier, gần 40 năm gắn bó đã giúp ông chứng kiến những đổi thay sâu sắc của Việt Nam và ngày càng dành nhiều tình cảm cho đất nước này. Ông tự nhận mình không chỉ là một người bạn, mà còn là một người “yêu” Việt Nam./.

81 năm Quốc khánh 2/9: Việt Nam vững bước trên con đường phát triển và hội nhập Chặng đường 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo dựng nền tảng quan trọng để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, hướng tới một tương lai phồn vinh và hạnh phúc.