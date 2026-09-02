Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

(1) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sounthone Xayachak đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các điện mừng, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ hết sức vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước: Chính trị ổn định vững chắc, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế.

Những thành tựu vẻ vang đó đã trở thành kinh nghiệm quý báu, là sự động viên to lớn đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù tình hình khu vực và quốc tế có diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em để bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Quan hệ Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

(2) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong Điện mừng, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc bày tỏ chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, kinh tế-xã hội ổn định và phát triển nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIV đề ra, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

(3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha Roatsapheathika Thipadei Khuon Sudary, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong Thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị và trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, vì lợi ích chung giữa Việt Nam và Campuchia; tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân hai nước, cả trong hiện tại và tương lai, sẽ đạt được thắng lợi lớn hơn nữa, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi và vì lợi ích của nhân dân hai nước, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp. Lãnh đạo Campuchia khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lãnh đạo Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

(4) Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Các Nhà Lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam nhân Ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Nga đã sát cánh bên nhau trên chặng đường dài và đầy khó khăn, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và không ngừng củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực; trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

(5) Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Pak Thae Song đã gửi điện mừng tới tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Tại các điện mừng, Lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí Lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; chúc Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

(6) Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Mông Cổ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hoá thoả thuận cấp cao hai nước; tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ-Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

(7) Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Nhân dân Việt Nam. Trong điện, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của Nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cũng như cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

(8) Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; trong thư Nhà Vua gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn hạnh phúc và nhân dân Việt Nam thịnh vượng.

(9) Tổng thống Cộng hòa Pháp Emanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Trong thư, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng, thông qua những cuộc trao đổi thường xuyên kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên đã cùng vun đắp mối quan hệ tin tưởng và hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ hết sức chặt chẽ, gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng, Pháp và Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN, cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục, nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai.

(10) Nhà vua Anh Charles III đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà Vua nhấn mạnh Quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước; bày tỏ coi trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi, chặt chẽ hơn trong những năm tới. Nhà Vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt với những thách thức chung của thời đại, đặc biệt là các vấn đề về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng chung tay theo đuổi những giải pháp có ý nghĩa và mang tính bền vững.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong; Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Choe Son Hui; Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã gửi thư, điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung./.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh Chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hướng tới thịnh vượng và an ninh chung, đồng thời củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.