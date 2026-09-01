Ngư dân biển đồng loạt treo cờ Tổ quốc trên tàu cá dịp Quốc khánh 2/9

Những ngày này, tại các khu neo đậu tàu thuyền trên sông Bùng, sông Diễn Thủy, sông Diễn Kim, sông Yên Quang và khu vực Cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), ngư dân hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 lại đồng loạt treo cờ Tổ quốc trên tàu cá.

Từ những tàu công suất lớn đến phương tiện đánh bắt ven bờ, cờ đỏ sao vàng được cắm ở những vị trí trang trọng như mũi tàu, cột tàu, nóc buồng lái, tạo nên sắc màu rực rỡ tại các làng biển trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.

Ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Diễn Bích, xã Diễn Châu cho biết, Nghệ An hiện có hơn 3.120 tàu cá với hơn 12.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác hải sản trên biển. Riêng xã Diễn Châu có gần 500 phương tiện tàu, thuyền đánh cá.

Những ngày này, nhiều tàu cá sau chuyến biển trở về được ngư dân đưa vào các khu neo đậu để vệ sinh, kiểm tra máy móc, ngư cụ, sửa chữa những hư hỏng và chỉnh trang phương tiện. Cùng với đó, ngư dân chủ động chuẩn bị, thay mới những lá cờ đã cũ để treo trên tàu, tạo không khí phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9.

Theo ông Nguyễn Văn Liên, việc treo cờ Tổ quốc trên tàu cá vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Quốc khánh 2/9, đã trở thành nét đẹp được nhiều thế hệ ngư dân địa phương duy trì.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân làng biển xã Diễn Châu được trang trí bằng cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh 2/9, sắc thắm của cờ Tổ quốc đã điểm tô và làm bừng sáng không gian các làng biển. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Đối với những người gắn bó với biển, con tàu không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn được ví như “ngôi nhà thứ hai” của gia đình. Vì vậy, lá cờ Tổ quốc trên mỗi con tàu mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của người dân vùng biển.

Tại các bến cá thuộc các xóm Chiến Thắng, Hải Bích, Hải Thượng nằm trải dài dọc hai bên sông Diễn Thủy, Diễn Kim, từ xa đã có thể nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên hàng trăm con tàu. Mỗi phương tiện được trang trí theo cách riêng: có tàu cắm cờ ở mũi, có tàu treo trên cột cao, có tàu đặt cờ tại nóc buồng lái-những vị trí trang trọng, dễ quan sát.

Cùng với màu sơn và những con tàu vừa được vệ sinh, chỉnh trang sau chuyến biển, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên một bức tranh sinh động giữa không gian sông nước. Dọc các tuyến sông dẫn vào khu dân cư, màu cờ nổi bật giữa màu xanh của nước, những hàng cây và những ngôi nhà ven sông, tạo nên nét riêng của làng biển Diễn Châu mỗi dịp Quốc khánh.

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu cho biết, treo cờ Tổ quốc trên tàu cá vào dịp Quốc khánh đã trở thành việc làm quen thuộc của gia đình ông và nhiều ngư dân trong vùng. “Với ngư dân, con thuyền là ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, treo cờ Tổ quốc trên tàu mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là niềm tự hào, tình yêu biển, yêu nghề, yêu quê hương và đất nước,” ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, hình ảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên đường làng, ngõ xóm, nóc nhà và trên những tàu cá đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Việc treo cờ trên tàu cá cũng là cách để ngư dân hòa chung không khí mừng Quốc khánh của cả nước.

Hàng trăm tàu, thuyền đánh cá của ngư dân xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) được ngư dân làng biển đồng loạt treo cờ Tổ quốc, tạo nên không khí rộn ràng, sắc màu rực rỡ tại khu neo đậu dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân Lê Văn Phi, xóm Hải Bích, xã Diễn Châu cho biết, trước các ngày lễ lớn của đất nước như 30/4, Quốc khánh 2/9 hay Tết cổ truyền, gia đình ông thường kiểm tra, thay mới những lá cờ đã cũ, đồng thời vệ sinh và chỉnh trang tàu.

“Lá cờ theo tàu ra biển vừa thể hiện lòng yêu nước, vừa là hình ảnh thân thuộc của quê hương trong mỗi chuyến đánh bắt. Nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay trên tàu, chúng tôi luôn cảm thấy tự hào,” ông Phi nói.

Tại khu vực luồng tuyến Lạch Vạn đấu nối với cửa biển, những tàu cá công suất lớn nối tiếp nhau neo đậu. Trên mỗi phương tiện, cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Phía sau những con tàu là làng biển với cuộc sống đã gắn bó với biển qua nhiều thế hệ.

Đối với những người thường xuyên lênh đênh trên biển, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của đất nước mà còn gắn với công việc, cuộc sống và những chuyến vươn khơi. Mỗi lần nhìn thấy cờ đỏ sao vàng trên tàu, ngư dân cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa con người với quê hương, đất nước và biển đảo.

Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Diễn Bích Nguyễn Văn Liên cho rằng, hoạt động treo cờ Tổ quốc trên tàu cá góp phần tạo không khí vui tươi trong những ngày lễ lớn, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, đất nước.

Tại Diễn Châu, nghề biển được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ. Những khu neo đậu tàu thuyền không chỉ là nơi ngư dân trở về sau mỗi chuyến biển mà còn là một phần không gian văn hóa của làng biển. Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi cờ Tổ quốc xuất hiện trên hàng trăm phương tiện, không gian ấy càng trở nên sinh động.

Việc treo cờ Tổ quốc trên tàu cá diễn ra tự nhiên từ chính đời sống thường nhật của ngư dân. Sau mỗi chuyến biển, họ tranh thủ vệ sinh tàu, kiểm tra máy móc, ngư cụ, sửa chữa những hư hỏng và chuẩn bị những lá cờ mới.

Khi hàng trăm phương tiện cùng đồng loạt khoe sắc đỏ, những hình ảnh giản dị ấy đã tạo nên một không gian đặc biệt tại các làng biển Diễn Châu trong những ngày hướng về Quốc khánh.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc trên những con tàu không chỉ làm đẹp thêm các khu neo đậu, điểm tô sắc thắm cho những làng biển mà còn mang theo tình cảm, niềm tự hào của ngư dân đối với quê hương, đất nước; góp thêm một hình ảnh đẹp, bình dị và ý nghĩa vào không khí mừng Quốc khánh 2/9./.

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