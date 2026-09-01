Cầu Nhật Tân sẽ điều chỉnh tốc độ từng làn, bổ sung cảnh báo khoảng cách an toàn

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát thực địa cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, tổ chức giao thông nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn liên hoàn trên tuyến.

Qua đánh giá hiện trạng hạ tầng và tình hình phương tiện lưu thông, lực lượng liên ngành thống nhất dự kiến bổ sung biển cảnh báo khoảng cách an toàn; điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên từng làn xe; tăng cường hệ thống phản quang và sơn lại vạch kẻ đường. Các hạng mục dự kiến được triển khai ngay trong tháng 9/2026.

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cầu Nhật Tân là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực nội thành Hà Nội với các tuyến quốc lộ đi các tỉnh phía Bắc và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Mật độ phương tiện qua cầu thường xuyên ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, chạy quá tốc độ hoặc không giữ khoảng cách an toàn.

Sau khi phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân chấp hành. Đơn vị cũng theo dõi tình hình thực tế, tiếp nhận ý kiến của người tham gia giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Cùng với việc hướng dẫn, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được khai thác để phát hiện, xử lý “phạt nguội” các phương tiện vi phạm tốc độ, không duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện qua cầu Nhật Tân chú ý quan sát, chấp hành hệ thống biển báo và vạch kẻ đường; đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước; không chuyển làn đột ngột, chỉ chuyển làn tại vị trí được phép và phải bật tín hiệu báo trước.

Việc tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ bảo vệ người điều khiển phương tiện mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên các tuyến đường Thủ đô./.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc Chính phủ yêu cầu rà soát quy định khoảng cách an toàn, xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ và Tết.

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