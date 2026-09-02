“Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu” chào đón Tết Độc lập

Tối 1/9, tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với chủ đề: “Sắc màu Tây Bắc - Khát vọng vươn xa.”

Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục “Vòng xòe đoàn kết” dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết Độc lập 2/9 được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm cho xã Than Uyên.

Phát biểu chào mừng, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2026 nhấn mạnh, Tết Độc lập năm 2026 là sự kiện văn hóa-chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hướng về những mốc son lịch sử của dân tộc.

Năm 2026, cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Những sự kiện trọng đại này góp phần khơi dậy niềm tự hào, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định, Tết Độc lập không chỉ là dịp để đồng bào gặp gỡ, giao lưu, cùng hòa mình trong những điệu khèn, điệu xòe, lời ca mừng Độc lập, mà còn là không gian văn hóa góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc.

Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của xã Than Uyên trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Than Uyên đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại chương trình, ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục “Vòng xòe đoàn kết” dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết Độc lập 2/9 được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm cho xã Than Uyên.

Các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng đặc sắc, công phu với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc - Khát vọng vươn xa” gồm 4 phần: “Khúc ca độc lập,” “Sắc màu miền di sản,” “Miền đất hội tụ” và “Khát vọng vươn xa.” Các tiết mục ca, múa, nhạc tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc...

Điểm nhấn của Chương trình là vòng xòe đoàn kết với chủ đề “Lung linh sắc màu Than Uyên-Lai Châu,” có sự tham gia của hơn 2.500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh đến từ các xã Than Uyên, Mường Than, Mường Kim và Khoen On. Những vòng tay nối dài trong điệu xòe truyền thống đã tôn vinh Nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Từ nhiều năm nay, Tết Độc lập, còn được người dân gọi là “Tết Cờ đỏ Sao vàng,” đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Than Uyên. Mỗi dịp này, người dân cùng hội tụ, thổi khèn, múa xòe, hát ca, thể hiện tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 với nhiều hoạt động như lễ thượng cờ, chương trình nghệ thuật, trình diễn dù lượn động cơ, bắn pháo hoa, chương trình biểu diễn DJ, sự kiện thương mại điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai Châu,” Giải chạy Mùa Vàng Tam Than, đua thuyền đuôi én, hội thi bắt cá và Chợ phiên Tà Mung. Không gian trải nghiệm văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP cũng góp phần quảng bá sản vật địa phương.../.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Tết Độc lập tại Lai Châu Trong khuôn khổ các hoạt động Chào mừng đón Tết Độc lập và Quốc khánh, ngày 1/9/2026, tại Trung tâm xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc thu hút du khách.